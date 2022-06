Maga David Fincher sem rendezhetett volna feszültebb szezonzárót a labdarúgó megyei másodosztálynak, a bajnoki cím ugyanis egy remek aranymeccsen dőlt el múlt csütörtökön. A végeredmény ismert, a Bestrong 4-3-ra legyőzte a Józsát, két év alatt két osztályt ugorva ezzel felfelé. A mögöttünk álló hétvégén a teljes idei szezon is lezárult, amelyet olvasóink a hétről hétre közzétett jegyzőkönyvek és edzői nyilatkozatok segítségével ezúttal is végigkövethettek portálunkon.

Az őszi idény után most is összeszedtük azokat a szokottnál is éleslátóbb, súlyosabb, vagy egyszerűen csak sokkal humorosabb lefújás utáni értékeléseket, melyeket tényleg jó visszaolvasni mondjuk egy focimentes nyári napon, mert egyből visszahozzák a „mennyei megyei” hangulatát.

Folytatás augusztusban!

Nagyrábé Petőfi SK–Blondy FC Esztár 0–1 (0–0)

Bende Tibor (Nagyrábé): Fölösleges nekünk ellenfél, megverjük mi magunkat hétről hétre. Egy sorfalbábu hatékonyabban fejezné be a támadásainkat, mint mi. Hiába borul fel a pálya, erre sajnos nem kapunk pontot. Még két hétvége, és mentális kezelésre fogok szorulni.

Konyári SE–Báránd KSE 3–1 (1–0)

Czibere Tibor (Konyár): Megvan a három pont. Finom volt a babgulyás, és hideg a jéger.

Nagyhegyesi SC – Nagyrábé Petőfi SK 2-1 (1-1)

Bende Tibor (Nagyrábé): Noha kezdeményezőbbek voltunk a mérkőzés egésze folyamán, a kapu előtt elfogyott a tudományunk. Az öltözőben elmondottakat valószínűleg a szél kifújta az öltözőből, így azokat a szituációkat, amelyre felhívtam a figyelmet, többszörösen is nem sikerült megoldanunk. Ennek eredményeképp az ellenfél két pontrúgásból, százszázalékos helyzetkihasználással megnyerte a meccset. További sok sikert a sportszerű és szimpatikus nagyhegyesi csapatnak!

Blondy FC Esztár–ESBE 2-2 (0-2)

Vajas Vera (Esztár): Ha összejövünk, az a kezdet, ha összetartunk, az a haladás, ha összefogunk, az a siker.

Debreceni SC–Nagyrábé Petőfi SK 1-4 (1-2)

Nagy Róbert (DSC): Egyszer majd jön valaki, mond valamit, és lesz valahogy. További sok sikert kívánunk a Nagyrábé csapatának.

Nagyhegyesi SC–Földes KSE 6-1 (2-0)

Mező Bence (Földes): Olyanok voltunk ma, mint az időjárás.

Blondy FC Esztár–Nádudvari SE 2-4 (1-1)

Vajas Vera (Esztár): Sóhaj. Jelentése: keserv, bánat miatt a tüdőből a szokottnál erősebben kitóduló levegő által okozott hang.

Nagyrábé Petőfi SK–ESBE 2-5 (1-2)

Bende Tibor (Nagyrábé): Az első félidőben meg kellett volna nyernünk a mérkőzést, a második félidőben pedig simán megnyertük, csak nem saját magunknak, hanem az ellenfélnek. Borzasztó amatőrök vagyunk, végeredményben azt vettük ki a meccsből, amit az elmúlt hetekben edzésen beletettünk. Aki szeretne hozzátenni a nagyrábéi labdarúgáshoz, várom edzésen és a hátralevő mérkőzéseken, nem a darab a lényeg, hanem a minőség.

Létavértes SC–Nádudvari SE 6-2 (4-1)

Gere Csaba (Nádudvar): Az első negyedóra eldöntötte a három pont sorsát. Nem csak a húsvétra, a meccsre is készülni kellene!

Blondy FC Esztár–Konyári SE - félbeszakadt

Vajas Vera (Esztár): Szerettük volna végig lejátszani a meccset a Konyárral.

Czibere Tibor (Konyár): Szerettük volna végig lejátszani a meccset az Esztárral.

Bestrong–Hajdúhadházi FK 7–1 (3–1)

Köstner Tamás (Bestrong): Sikerült megörvendeztetnünk a szép számú nézőközönséget, még akkor is, ha nem nekünk szurkoltak.

Létavértes SC–Polgári VSE 4–3 (2–1)

Kontor Gábor (Létavértes): Felértékelődik a győzelmünk, ugyanis a csapat tejfakasztóról érkezett. Jó egészséget kívánunk Bora Zoltán csapattársunknak és családjának.

Blondy FC Esztár–Nyíracsád Petőfi SE 4-3 (1-1)

Vajas Vera (Esztár): 4-3, köszi! Az U14-es csapatunk bronzérmes lett, az ifi győzött, és az esztári robotikacsapatunk Európa-ezüstérmes. Szerintem ez megér egy pálinkát. Vagy kettőt!

A tavaszi idény legjobb megye I.-es nyilatkozatait ide kattintva érhetik el.