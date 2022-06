A Debreceni Sportcentrum-Sportiskola versenyzői közül többen is szép reményekkel várhatják a hétvégén megrendezendő 127. Atlétikai Magyar Bajnokságot. A cívisvárosi kiválóságok közül a rajtlistán találjuk Kerekes Gréta, Klekner Hanga, Kozák Luca, Szilágyi Réka, Hodossy-Takács Sámuel, Koroknai Tibor és Török Gergely nevét is. Közülük többen egyértelműen esélyesek az aranyra, közéjük tartozik a rúdugró Klekner Hanga is, aki abszolút esélyesként indul a budapesti Lantos Mihály Sportközpontban megrendezendő versenyen.

A legvalószínűbb forgatókönyv szerint mire Hanga a kezdő magasságán beszáll a viadalba, a legtöbb ellenfele már kihullik majd.

– Már megszoktam, hogy itthon elég későn szállok be a versenyekbe, próbálom fitten tartani magam, hogy ne hűljek ki – avatta be a Hajdú-bihari Napló olvasóit a 22 éves sportoló. – Igazából a motiváció szempontjából nyilván kicsit nehéz, de fenn kell tartanom a koncentrációt, figyelnem kell a technikára, mert mindig az a cél, hogy egyéni legjobbat, vagy a közelit ugorjak. Szerencsére a versenytársaim a legtöbbször megvárnak, drukkolnak nekem, mert a miénk egy összetartó közeg – ismertette.

A DSC-SI atlétája remek formában várja az ob-t, hiszen nemrég a németországi Hof városában megrendezett versenyen átvitte a 4,42 métert, ami győzelmet és új egyéni csúcsot jelentett a számára.

– Molnár Krisztina, az edzőm már többször is indult ezen a versenyen – 2000-ben és 2001-ben meg is nyerte –, és sokat mesélt nekem róla, kiemelve, hogy milyen jó szokott lenni a hangulat. Épp ezért nagyon vártam a viadalt, erős szembe szél volt, ezért ugrottam végül csak 10 lépésből a 16 helyett, de jó volt a szervezés, sok nézővel, ami nagyon feldobott. Drukkoltak nekem, nagy volt az ováció amikor megdöntöttem az egyéni rekordomat. Ugrottam 4,50-re is, de már fáradt voltam, és egy kicsit elengedtem magam fejben, de így is nagyszerű volt az egész, még a Himnuszt is lejátszották nekem a rendezők. Jó élmény volt, úgyhogy feldobódva várom a az országos bajnokságot – mondta el hozzátéve, ha úgy alakul akkor ráhajt a jelenlegi szabadtéri országos csúcsra ami 4,55 méter, és éppen az edzője tartja.

Klekner Hanga számára azért is fontos a budapesti verseny, mert ha megnyeri, az sok pontot hozna neki összesítésben. Jelenleg 19. a ranglistán, és az első 26 jut ki az augusztusi Európa-bajnokságra, egy jó hétvégi szerepléssel rengeteget tudna javítani az átlagán újabb lépést téve a kontinenstorna felé.

MSZ