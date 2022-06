Drámai mérkőzésen bukta el az NB III.-ba jutásért vívott Pénzügyőr elleni osztályozót a Balmazújváros. Az odavágó 0–0-s eredményének tudatában joggal várhatták optimistán a vasárnapi visszavágót a hajdúságiak hívei, de a városi stadionban megtartott mérkőzés nem úgy alakult, ahogy a drukkerek szerették volna. Egy kontra után már a 10-ik percben hátrányba került Lajos Ferenc alakulata, amelyet Bokros Tibor szép fejessel egalizált a félidő derekán, ám a 34. minutumban Galla Patrik szigorúnak tűnő kiállítása után már a vendégek kezében volt az irányítás, amelyet fordulás után gyorsan ki is használtak. Szabó Barna 81. percben szerzett találata sajnos már csak szépségtapasz volt, mert összesítésben 3–2-re a Pénzügyőr nyerte a párharcot, és folytathatja ősztől a harmadosztályban.

– Nem leptek meg minket a fővárosiak, a piros lapig azt történt a pályán amire számítottunk – idézte fel a 90 percet a Naplónak Lajos Ferenc, a Balmazújváros szakmai vezetője. – Nem fogom a kiállításra, de nagyban befolyásolta a mérkőzést. Az egész csapat fel volt pörögve, hiszen nagyon akartuk a feljutást, Patrik nem akart sérülést okozni, nem is okozott. Nem biztos, hogy minden játékvezető erre piros lapot ad, vasárnap azt adtak. Előtte pár perccel egyenlítettünk ki, amivel visszajöttünk a meccsbe, majd jött a piros lap lélektani szempontból a lehető legrosszabbkor. Szünetben azt beszéltük, hogy innentől megváltozik a meccs képe, nem tudunk majd úgy dominálni, ahogy szeretnénk. Ez is történt, tíz emberrel nem sikerült olyan játékot produkálni, hogy megfordítsuk a találkozót. Az emberhátrány miatti szerkezetváltás után a középpályán eggyel kevesebben voltunk, így nem volt megfelelően leszűkítve a terület, szabadabban hozhatták ránk a labdát, és azt kétszer sikerült is bepasszolni a leshatáron lévő játékos elé. Ezek a tények, sportemberhez méltóan tudomásul kell vennünk, hogy ezen a mérkőzésen vesztettünk, és gratulálni kell a Pénzügyőrnek – nyilatkozta a szakember, aki lapunk a jövőt firtató kérdésére azt válaszolta, előbb emészteni kell az eredményt, és le kell vonni a tanulságokat.

A 30. percben egy baloldali szögletet csúsztatott szépen a hosszúba Bokros Tibor, újra nyílttá téve a továbbjutást. A csapatkapitány a Naplónak elmondta, erős ítéletnek tartja a kiállítást, amely alaposan felborította a Balmazújváros taktikáját.

Bokros Tibor

– Gyakoroljuk edzéseken ezeket a szituációkat, Rőth Andris nagyon jól rúgja a szögleteket, tudtam, hogy ezúttal a rövidre tekeri, nekem csak meg kellett csúsztatnom a labdát – emlékezett vissza a góljára a játékos. – Az első összecsapáson megtapasztaltuk, hogy jó csapattal állunk szemben, de tudtuk, hogy vannak gyengeségeik. Mindenképp szerettük volna elkerülni, hogy hátrányba kerüljünk, erre sikerült gyorsan gólt kapni egy kontrából, pedig láthatólag erre rendezkedett be az ellenfél. Viszonylag hamar egyenlítettünk újra nyílttá téve a továbbjutást. Meg is voltak lehetőségek, előfordult, hogy a gólvonalról szabadítottak fel a vendégek. A piros lap kapcsán nem akarok semmi rosszat mondani, de egy ilyen nagy téttel bíró meccsen ennyire nem szabad elhamarkodott, meg eltúlzott döntést hozni. Ott teljesen megváltozott a játék képe, a félidőben még tartottuk magunkat, de fordulás után megbosszulták a hibáinkat, és 1–3-nál gyakorlatilag eldőlt a párharc, hiszen három gólt kellett volna szereznünk a továbbiakban. Bejöttek a fiatalok, akiknek gratulálok, mert tényleg új lendületet hoztak, rúgtunk is egy gólt, de sajnos többet már nem tudtunk hozzátenni. Gratulálok az ellenfélnek is, mert továbbjutottak, de nem éreztem magunkat gyengébbnek tőlük, a nyolcvanadik perctől már csak előrerugdosták a labdát, de egész meccsen látszódott rajtuk, hogy tartanak tőlünk. Állva haltunk meg, emelt fővel jöttünk le a pályáról, mert mindent megtettünk a sikerért – mondta el Bokros Tibor, aki bár büszke a csapatára, a vasárnapi eredmény keserűvé teszi számára az egész szezont, hiszen hiába nyert bajnokságot a Balmazújváros, mégis marad a megyei első osztályban.

