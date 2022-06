A Loki labdarúgócsapata jelentős változásokon megy keresztül. Hétfőn Kósa Lajos, a DVSC Egyesület elnöke és Papp László polgármester bejelentették, hogy Szabó Péternek, az igazgatótanács elnökének, Ábrók Zsolt cégvezetőnek és Tőzsér Dániel sportigazgatónak megköszönték eddigi munkáját. Előbbi két személy kapcsán a DVSC kézilabda-együttesét a változások semmilyen formában nem érintik – ezt a klub egy közleményben tudatta. Elbúcsúztak Joan Carrillo vezetőedzőtől is, helyét a korábban többek között Kisvárdán és Dunaszerdahelyen is dolgozó Joao Janeiro vette át, aki szerdán megtartotta első foglalkozását a pallagi edzőközpontban.

Forrás: Picasa / Facebook / DVSC

A közelmúlt eseményei némileg háttérbe szorították a transzfereket a piros-fehéreknél, azonban már eddig is voltak játékosmozgások a csapatnál. Eddig a horvát támadó, Ante Erceg, a montenegrói középhátvéd, Meldin Dreskovic és a spanyol balhátvéd, Christian Manrique érkeztek a nyáron. A távozók tekintetében már bővebb a lista:

Pávkovics Bence, Marko Nikolics, Soltész Dominik, Pintér Ádám, Gyönyörű Gergő, Tischler Patrik és Bényei Ágoston is elhagyták a klubot. Nem beszélve az NB III.-as együttesről, ahonnan nyolc futballistát engedett el a Loki.

Az elkövetkezendő időszakban biztosan lehet még változásokra számítani a csapat összetételét illetően, azonban Joao Janeiro munkába állása kapcsán megvizsgáltuk a jelenlegi keretet. Információnk szerint kapusposzton Gróf Dávid és Hrabina Alex állnak rendelkezésre. Jobbhátvédként Kusnyír Erikkel és a tavaly bemutatkozó Baranyai Nimróddal számolhatunk, azonban Bévárdi Zsombor és Poór Patrik is megfordult már ebben a pozícióban. Utóbbi a védelem közepén is bevethető, mellette Sylvain Deslandes, a nemrég csatlakozó Meldin Dreskovic, Szujó Attila és Charleston Silva jöhetnek szóba. Ő bal oldali védőként is szerepelt az előző idényben, oda viszont érkezett Christian Manrique Ferenczi János és Korhut Mihály mellé, így a brazil légiósra valószínűleg középhátvédként lehet szükség.

Hol játszik majd Dzsudzsák Balázs?

Egy sorral előrébb, a középpályára Varga József, Baráth Péter és David Babunski mellé két ifjú lokista, Farkas Tamás és Sipos Szabolcs csatlakoztak a második csapattól, utóbbi egyébként védőként is szokott szerepelni. A széleken Bódi Ádám, Sós Bence, a már említett Bévárdi Zsombor és a sérülésből visszatérő Kundrák Norbert rohamozhatnak majd. Dzsudzsák Balázs esetében több lehetőség is felmerülhet, hiszen Huszti Szabolcs annak idején a pálya közepén mélységi irányítóként számolt a 108-szoros válogatott futballistával, aztán Joan Carrillo alatt visszavont csatárt, majd szélsőt is játszott. A támadó szekcióban bevethető Dorian Babunski, a fiatal Rácz Balázs és az új érkező Ante Erceg is. Rajtuk kívül természetesen számolunk Szécsi Márkkal és Bárány Donáttal is – nagyon bízunk benne, hogy maguk mögött hagyták sérüléseiket.

Egyelőre nagyjából így néz ki az egy hónap múlva kezdődő bajnokságra készülő DVSC kerete, azonban kérdések még bőven felmerülnek az együttes kapcsán. A Transfermarkt szerint Poór Patrik, Korhut Mihály, Varga József és Dzsudzsák Balázs szerződése is lejár most csütörtökön. Az ő jövőjükről minden bizonnyal hamarosan tájékoztatja majd a klub a nagyérdeműt.

További fontos hír még a DVSC háza tájáról, hogy az MLSZ kisorsolta a 2022-2023-as OTP Bank Liga menetrendjét. A Loki az első fordulóban, július utolsó hétvégéjén Kisvárdán kezd majd, az első hazai összecsapása pedig egy héttel később, a frissen feljutó Kecskemét ellen lesz.

BA