Mint azt a klub honlapja írja, Garamvölgyi a cívisváros néhai élvonalbeli alakulatában, a Factum Sportban kezdte meg profi karrierjét. Ezt követően megfordult a másodosztályban, ahol az Eger és a Vasas együtteseit erősítette. A 2014-15-ös idényben már ismét a legjobbak között szerepelt; előbb a Nyíregyháza gárdájához igazolt, majd egy szezonnal később bennmaradáshoz segítette korábbi egyesületét, az angyalföldi piros-kékeket. A fővárosból Paksra tette át székhelyét, egy rövid újbudai kitérő után pedig Oroszlányba szerződött, ahol három rendkívül sikeres esztendőt töltött el.

– Nagyon szép időszakot töltöttem Oroszlányban, ezúton is szeretném megköszönni csapattársaimnak, a vezetőségnek és a szurkolóknak minden támogatást és a rengeteg emléket.

Több megkeresésem is volt, de miután a DEAC ajánlata is befutott, már nem volt nehéz a döntés, hamar sikerült megállapodnunk. Mindig is szerettem volna visszatérni Debrecenbe, boldog vagyok, hogy úgy hozta az élet, hogy ez most létrejöhetett

– nyilatkozta a honlapnak a kereken két méterre nőtt játékos, aki a jövő évi céljait is megfogalmazta.

– Eddigi pályafutásomra jellemző volt, hogy amellett, hogy évről évre igyekeztem egyénileg fejlődni, próbáltam úgy alakítani a sorsom, hogy klubszinten is egyre magasabb célokért küzdhessek. Az OSE-val kiváló szezont futottunk idén, de bízom benne, hogy Debrecenben ennél is tovább juthatunk majd. Nehéz egyelőre konkrétumokról beszélni, hiszen messze még a bajnoki rajt, de az biztos, hogy szeretnék a rájátszásba jutni, egy esetleges érem pedig csak hab lenne a tortán. Elképesztően várom a közös munkát, addig is igyekszem formában maradni, hogy a lehető legjobb állapotban kezdhessem meg a felkészülést – zárta szavait a hajdúságiak legfrissebb szerzeménye.