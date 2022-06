Immár tizenötödik alkalommal rendezik meg a Juhász Sándor Emlékversenyt Biharnagybajomban. A régió egyik legjelentősebb súlyemelőversenyén ezúttal 18 településről – például Téglás, Biharnagybajom, Debrecen, Hajdúszoboszló, Békés, Békéscsaba, Kazincbarcika, Kisújszállás, Nagykálló, Tatabánya, Zalaegerszeg – érkezik a 65 versenyző, hogy próbára tegye a felkészültségét a Szűcs Sándor Általános Iskola tornacsarnokában szombaton.

– Féltestvérem, a biharnagybajomi születésű Juhász Sándor élete és eredményei előtt tisztelgünk ezzel a versennyel már évek óta – ismertette a Hajdú-bihari Naplónak Földi József főszervező, a Biharnagybajomi Súlyemelő Szakosztály vezetője. – Már mindent megszerveztünk: megvannak az érmek és a serlegek is, a termeket már berendeztük. A minősítő verseny kilenctől kezdődik, a megnyitóünnepséget a tervek szerint 12.45-től tartjuk a felnőttek versenye előtt. Utóbbiban igen rangos mezőny gyűlt össze, több világ- és Európa-bajnoki résztvevővel – hívta fel a figyelmet.

A szakember sorolta a neveket: a fiúknál Baranyai János, Cserepes Norbert, Oláh Attila, Soóky Gergely is dobogóra lép, a lányoknál többek között Kecskés Karina, Garamvölgyi Kasszandra, Szabadi Luca, Gurszki Fruzsina és Kasza Katalin jelenti a garanciát a nívós versenyre.

– A mi súlyemelőink közül ezúttal hárman – Vass Dániel János, Gál Gyula és Gál József – indulnak, Tóth Bernadett sérülés, míg Máté Ferenc tanulmányi okok miatt nem nevezett – nyilatkozta Földi József.

A szakember azt is elmondta, a minősítő verseny az utánpótlás szempontjából lényeges, hiszen ha nem is lesz élversenyző mindenkiből, akkor is fontos, hogy az egészséget, sportot szerető emberek váljanak a fiatalokból.

