A szezon végével nagy mozgás kezdődött a DEAC védősorában: távozott Vojetch Kloz, Gőz Balázs és Sándor Flórián is. Az egyetemisták menedzsmentje azonban nem tétlenkedik, minőségi játékosokkal tölti fel a réseket. A hatalmas termetű Oleg Sosunov után aláírt egy évre a Fehéroroszországból érkező Dmitri Zalamay is, aki fizikai adottságok terén nem sokkal marad el orosz kollégájától – írja a klubhonlap.

Dmitri Zalamay 2011-2012-ben a fehérorosz ligában tevékenykedett. A következő szezonban 38 mérkőzést vívott a Junost Minsk VHL-csapatával, de 12 találkozója volt az MHL-ben is. 2012-2013-ban részt vett a Divízió 1/A csoportos junior világbajnokságon, ahol az ezüstérem mellett megkapta a legponterősebb hátvéd címet, 2013-ban pedig bronzérmet vihetett haza. A 2014-2015-ös szezonban párhuzamosan játszott a felnőttek és a juniorok között, az MHL-es idénye sikerült a leginkább gólgazdagra, 37 mérkőzésen 16 találatot szerzett. A következő idényt a Buran Voronezh-ben kezdte a VHL-ben, de kevés lehetőséget kapott, így átigazolt a Torpedo Ust-Kamenogorsk együtteséhez. 2016-tól két idényen keresztül a HK Gomel csapatát erősítette, jól ment a hoki, előbb 23, majd 15 pontot gyűjtött. A 2018-2019-es idényre átigazolt a Shakhter Soligorsk együtteséhez, rá egy évre a Metallurg Zhlobint választotta, ahol első szezonjában 43 alapszakasz mérkőzés alatt 29 pontot gyűjtött, míg a másodikban 15 pontot átlagolt. A 2021-2022-szezonban ismét a soligorski együttest erősítette, innen igazolt Debrecenbe.

Az adatok azt mutatják, hogy Dmitri játékstílusától nem áll távol a gólszerzés; 257 meccsen 109 pontig menetelt a fehérorosz ligában, 83 MHL találkozón 29 pontot termelt, a két Divízió 1/A csoportos vb 10 mérkőzésén 7 pontot szerzett. A 2017-2018-as idényben megnyerte a Belarus Kupát a HK Gomel együttesével (miközben bekerült a liga All Star-csapatába) más években bronz- vagy ezüstérmes pozícióban végzett aktuális együttesével. A 2020-2021-es idényben kétszer is megkapta „A hónap védőjátékosa” címet és elnyerte a legjobb médiaszemélyiségnek járó kitüntetést is.