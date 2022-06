Hollandiába, a legendás asseni pályára látogatott el a Northern Talent Cup (NTC) a 4. versenyhétvégén. Varga „Szikla44” Tibor a kilencedik rajthelyet szerezte meg a kvalifikáción, tehát a harmadik sorból kellett utolérni az élmezőnyt. A jó hír az volt, hogy a legutolsó versenyen bekövetkezett technikai hibát elhárította a csapat, így emiatt nem kellett, hogy fájjon a 15 éves versenyző feje.

Ezúttal nagyon szívesen lőjük le a poént, ugyanis a Forty Racing és VTR pilótája volt az egyetlen rider a hétvégén, aki mindkét verseny végén a dobogón ünnepelhetett joggal, mert parádés csatákat hoztak a futamok. Tibi mindkét versenyen többször is az élen állt, az első futamon harmadik lett, de csak azért, mert ha nincs észnél, egy veszélyes manővert bemutató ellenfél miatt akár mindketten a kavicságyban végezhették volna. A vasárnapi futam hasonlóan körömrágósra sikeredett, a szurkolók többször is a szívükhöz kaphattak egy-egy hajmeresztő előzést látva. A hajdúsági motoros végig a győzelemért harcolt, mégis hatodikként kezdte meg az utolsó kört, ám ragyogó előzéseket bemutatva végül másodikként hozta be a motort, így boldogan mehet a megérdemelt nyári pihenőre.

MSZ