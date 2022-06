Nemcsak a versenyzők, hanem a szervezők is nagyszerűen teljesítettek az országúti kerékpárosok időfutam országos bajnokságán szerdán. A Bocskaikert határában megrendezett eseményen több mint 200-an gyürkőztek neki a korcsoportjuknak megfelelő távnak. A rendezők több újdonsággal is szolgáltak az idén, az otthonmaradók élő YouTube-közvetítésen keresztül követhették nyomon az eseményeket, volt büfé és zenei aláfestés is. – Előzetesen 220 fő regisztrált, ám volt pár ember, aki lebetegedett, sajnos köztük az egyik legnagyobb sztár, Valter Attila, aki már viselte a rózsaszín trikót is a Giro d’Italia körversenyen – ismertette Nagy II. Zoltán főszervező a Hajdú-bihari Naplónak.

Összességében minden a kiírások szerint zajlott. Nagy kihívás volt ez a mostani lebonyolítás számunkra, nemcsak a netes közvetítés miatt, hanem egyebek okán is, hiszen az eredményhirdetésnél is próbáltunk a körítésbe egy kis pluszt belevinni, de volt büfé, és zenével is igyekeztünk kitölteni a holtidőt. Szerencsére mindenkitől pozitív visszajelzéseket kaptunk

– hívta fel a figyelmet.

Nagy II. Zoltán | Forrás: Kiss Annamarie

Mint elmondta, az időfutamverseny során a rajttól a célig végig egyedül tekernek a versenykerékpárosok, nem lehet bolyozni, összeállni senkinek sem, hanem mindenki a saját maga erejéből teszi meg a kijelölt távot. Hozzátette, a győztes az, aki kategóriájában a legrövidebb idő teljesíti a pályát. Hangsúlyozta, a korosztályonként változik, hogy ki mekkora távon versenyez: a legkisebbek 6 kilométeren, aztán 10-re, 15-re, 19-re, majd 38 kilométerre nő a teljesítendő pálya hossza, ez utóbbit már csak az U23-as és az Elit kategóriás felnőtt férfiak teljesítik.

Természetesen a rendező DKSI Debreceni Kerékpáros Sport és Szabadidős Ifjúsági Egyesület is számos versenyzővel képviseltette magát.

– Komoly várakozással tekintettem a verseny elé, sok dobogós helyezésben bíztunk, ami meg is valósult, hiszen összesen 4 arany, 2 ezüst, és 2 bronz a DSI és a DKSI mérlege. Sajnos nálunk is történt nem várt lebetegedés, az U17-ben dobogóesélyes Csáki Szabolcs nm tudott elindulni, de ezt leszámítva összességében nagyon pozitív az összkép – nyilatkozta Nagy II. Zoltán, aki hozzátette, a jó idő mellett annak is örült, hogy azok a kerékpársport-rajongók, akik kilátogattak, tudtak találkozni a régi barátokkal, ismerősökkel, valamint a hazai sztárversenyzőkkel.

MSZ