Erős nemzetközi mezőnyt vonultatott fel a patinás egri amatőr bokszviadal, a Bornemissza Gergely Nemzetközi Ökölvívó Emlékverseny. Immár 71. alkalommal rendezték meg, s junior, valamint ifjúsági döntőkkel zárult június 10-én és 11-én. A DVSC összesen 10 érmet hozott el Egerből, közte 2 arannyal, olvasható a klub közleményében.

Szabó Titusz vezetőedző elégedett volt a látottakkal, akadt olyan versenyzője, aki kihagyás után ismét bizonyított, s volt aki „csak" hozta azt, amit elvártak tőle.

Mindezt úgy, hogy például az ukránok elképesztően kemény csapattal érkeztek, a kategóriák nagy részét megnyerték. Ezért is szép eredmény, hogy Zsigó Csaba (48 kg, ifi) ukrán riválist vert meg a döntőben, nem is kicsit. A DVSC ifjú titánja fokozatosan darálta be ellenfelét, akinek végül esélye sem volt a győzelemre. A másik aranyérmes Komjáthi Nóra volt (ifi 80 kg), ő is külföldi, kazah lányt győzött le. A sok szabálytalansággal, fogással tarkított döntőben Komjáthi igyekezett inkább bokszolni, míg riválisa bevetett, amit lehetett, ám ez kevésnek bizonyult, így a magyar fiatal nyakába akasztották az aranyérmet.

Döntőzött még a DVSC-ből Szilágyi Dominika (50 kg), aki a junior lányok között szerzett ezüstérmet, miután a fináléban egy rutinos, ügyes román lánytól szenvedett vereséget, míg Bernáth Imre az ifi 51 kilósok között állhatott a dobogó második fokára. Ő ukránnal csatázott, s bár többször nehéz helyzetbe hozta vetélytársát, az ukrán nagyon összetett, jó ökölvívást bemutatva egy-egy pillanatnyi kihagyást is büntetett. Így történhetett, hogy a második menetben májtájékon elkapta Bernáthot, aki nagy akaraterővel folytatni tudta a meccset, de amikor ismét ott eltalálták, véget ért a harc.

A DVSC emellett 6 bronzérmet is bezsebelt, sőt, igazából egy kivételtől eltekintve (egy ötödik hely) minden nevezett bunyósa medáliával gazdagodott az idei Bornemisszán.

A csapattal tartott még id. Bernáth László tréner és Szabó Ildikó csapatvezető, a felkészülést otthon segítette Rácsai András és Kovács Zsolt edzők.