A 21 éves labdarúgó szerencsére felépült az Achilles-műtéte után, és az NB III.-as csapat utolsó három meccsén már pályára is lépett - olvasható a dvsc.hu-n.

– Direkt úgy volt felépítve, hogy a harmadosztályú bajnokság hajrájában egyre több lehetőséget kapjak. A Kisvárda II. ellen fél órát, az Eger ellen 45 percet, míg a Tiszaújváros ellen 75 percet játszottam, és az utóbbin már igazán jó erőben éreztem magam. A munkabírásom nem volt még az igazi, kevésbé tudtam annyit futni, de ez természetes. Mivel több hetet edzettem az első pályára lépésig, visszarázódtam a fociba, talán ennek is köszönhető, hogy elkaptam a fonalat és két gólt is szereztem a három találkozó során – fogalmazott Bárány Donát, aki először a barátnőjével nyaralt, most pedig már a barátoké a főszerep. – Nyilván jutott idő a pihenésre, de közben maximális erőbedobással végeztem a csapat számára kiadott futó és erősítő edzéseket. Ami az előttünk álló szezont illeti, nagyjából ugyanaz a tervem, mint egy éve. Szeretnék minél többet játszani az első osztályban, és jó teljesítménnyel hozzájárulni a csapat sikeréhez. Ez tavaly a sérülésem miatt nem jött össze, bízom benne, idén másként lesz.