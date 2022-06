Korábban már beszámoltunk arról, hogy Krajcsi Bence, Vass Ottó és Berecz Rafael is marad a DEAC férfi futsalcsapatánál. A sor most Szabó Ábellel bővült, hiszen a 22 éves játékossal szerződést hosszabbítottak az egyetemisták – jelentette be a klub hivatalos oldala. A játékos a 2021/22-es idényben a bajnokságban hat gólt szerzett, a Magyar Kupában pedig háromszor köszönt be.

Későn kezdte

– Történelmi sikereket értünk el a legutóbbi szezonban, ezért sem gondolkodtam a klubváltáson. Jól érzem magam itt, emellett ebben a közegben tovább fejlődhetek, ugyanis Elek Gergő vezetőedző bátran veti be a fiatalokat. Viszonylag későn kezdtem el futsalozni, így még közel sem vagyok komplett játékos, de igyekszem a rutinosabb csapattársaktól minél többet tanulni. Rengeteg szép győzelmet arattunk az előző hónapokban, nem is igazán tudnék egyet kiemelni. A kupamenetelés során csodálatos élményekkel gazdagodtunk, emellett a bajnoki bronzcsata utolsó találkozóját sem fogom elfelejteni. Hosszú és fárasztó volt ez az idény, így a pihenő alatt próbálok feltöltődni, aztán amikor elkezdődik a felkészülés, ismét százötven százalékon pörgök majd – nyilatkozta a tehetséges játékos, akinek bevallása szerint még most sem sikerült teljesen feldolgoznia azt, hogy a Magyar Kupában ezüst-, míg az NB I.-ben bronzérmet szerezett a gárdával.

HBN