A június többek között a ballagások és a szóbeli érettségi időszaka is, utóbbiban érdekelt Neuwirth Bence, a DEAC NB I.-es férfi kosárlabdacsapatának játékosa, aki kedden fog szóbelizni a Tóth Árpád Gimnáziumban.

– Az írásbelim kiválóan sikerült, minden tantárgyból ötöst kaptam, ennek nagyon örültem, és kellő önbizalmat adott a szóbelik előtt. Az egész tanévben, amikor lehetőségem volt, óráról órára tanultam az iskolában, így aztán nem volt olyan vészes a külön felkészülés az érettségire – válaszolta a Hajdú-bihari Napló megkeresésére az U20-as válogatott kosaras.

Élsportolóként Bence számára nem volt mindig egyszerű összeegyeztetni a tanulást a kosárlabdával, de valahogy mindig sikerült megoldani a nehezebb helyzeteket is.

Azt viszont nem tagadta: az idény vége felé már kissé csökkent a koncentrációja, s ez valamennyire kihatott a teljesítményére, de betudta annak, hogy abban az időszakban mindenhol eléggé feszített tempóban kellett teljesítenie.

Kulcsszerep

Ehhez tudni érdemes, hogy a fiatal játékos a sportban gyakorlatilag kettős terhelésnek volt kitéve, hiszen a felnőttgárda mellett az utánpótlás-­együttesben is pattogtatott. Az utóbbiban egyértelműen kulcsszerep hárult rá: jelentős érdemei voltak abban, hogy a DEAC U23-as együttese óriási bravúrt végrehajtva a harmadik helyen zárta az NB I/B zöld csoport 2021–22-es kiírásának küzdelmeit.

Bence a bronzéremről döntő, Széchenyi Egyetem Győri KC elleni két mérkőzés második összecsapásán 21 ponttal segítette csapatát a sikerhez.

– Amennyiben felvesznek a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karára, akkor szeptembertől egy lazább, könnyebb napirenddel vágok bele az új szezonnak. A családom mindenben támogat, de elvárják, hogy a sport mellett a tanulást se hanyagoljam el. Én is így gondolkodom, szeretnék minél tovább tanulni, és emellett minél magasabb szinten sportolni. Sőt, talán még fontosabbnak is tartom azt, hogy a tanulmányaim jó irányba tartsanak – mondta el Neuwirth Bence, aki azt sem zárja ki, hogy a közgazdaságtani tanulmányai után egy másik szakba is belekezdjen.

