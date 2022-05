A Debreceni VSC labdarúgócsapata a MOL Fehérvár FC-t fogadta szombat este 19 óra 30 perctől az OTP Bank Liga 30. fordulójában. A Loki számára nagy jelentőséggel bírt az összecsapás, hiszen – a forduló többi eredményétől függően – egy győzelemmel akár matematikailag is bebiztosíthatta volna a bennmaradást. A korábban a fehérváriakat bajnoki címig és ezüstéremig vezető Joan Carrillo a sérülteken kívül nem számíthatott Sylvain Deslandes-ra eltiltás miatt, és Baráth Péter is kimaradt az együttesből betegsége okán. A védelem tengelyébe Marko Nikolics, a középpályára Bényei Ágoston került be, a bal szélen pedig Bódi Ádám helyett ezúttal Sós Bence kezdett.

Másképp is alakulhatott volna

A vendéggárda az első játékrészben végig fölényben futballozva 2–0-s előnyt szerzett a szünetre. Fordulást követően változtatott a taktikáján a Loki, olykor át is tudta venni az irányítást, azonban gólt megint a Fehérvár szerzett, így magabiztosan, 3–0 arányban nyerte meg a rangadót. A találkozót követően a hazaiak középhátvédje, Pávkovics Bence értékelt a Hajdú-bihari Naplónak. – A fehérváriaknak megvan a kvalitásuk ahhoz, hogy oda rúgják a labdát, ahova akarják, és ezt a meccs elején nyomás nélkül meg is tehették. Az első félidőben könnyű volt ellenünk focizni, ezért próbáltunk váltani, kicsit fentebb menni rájuk. Eleve így kellett volna kezdenünk, és akkor másképp is alakulhatott volna. A friss emberek kicsit felrázták az együttest, de ez nemcsak személyektől függött, hanem a taktikától is. Azonban 3–0 lett a vége, úgyhogy igazából felesleges erről beszélni – fogalmazott.

A Lokinak nincs ideje sokat pihenni, hiszen hétközi forduló következik az NB I.-ben, ezért kedden már Mezőkövesden szerepel a gárda. A borsodi együttes is vereséget szenvedett szombaton délután, így mindössze 2 ponttal áll a Loki előtt a tabellán. – Nehéz összecsapásra számítok, ráadásul a Honvéd döntetlent játszott, így egészen feljöttek ránk. Nekünk nagy szükségünk van a pontokra, hogy elérjük az első számú célunkat. A DVSC-hez nem méltó, hogy bennmaradásért küzdjön, de sajnos jelen pillanatban ez a legfontosabb feladatunk. Azon leszünk, hogy minél inkább frissek legyünk az összecsapásra – mondta Pávkovics Bence.

A Debreceni VSC legközelebb tehát a Mezőkövesd vendége lesz az OTP Bank Liga 31. fordulójában. A kedden délután 16 óra 30 perctől kezdődő találkozót az M4 Sport élőben közvetíti majd.

Bakos Attila