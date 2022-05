A 20 esztendős labdarúgó első teljes NB I.-es szezonjában alapemberré vált, stabil tagja volt az U21-es válogatottnak, meghívót kapott a felnőtt nemzeti csapatba, emellett két elismerő díjat is kapott: Debrecenben a Zilahi-díjjal jutalmazták, míg a RangAdó Díjátadó Gálán őt választották a szezon legjobb fiatal játékosának – elevenítette fel a debreceni klub hivatalos oldala.

– Nem számítottam ilyen gyors emelkedésre a karrieremben, de nagyon boldog vagyok, hogy ilyen jól sikerült a bajnokságom. Fiatal játékosként még nagyobb öröm, hogy meg tudtam valósítani ezeket, de mostantól ezt tekintem alapnak. Fontos, hogy minden szezonban legalább ennyit tudjak játszani, és persze célom a felnőttválogatott, hogy a legnagyobbak között is bemutatkozzak és gyűjtsem a játékperceket. Ami a Zilahi-díjat illeti, ifjú labdarúgóként jó érzés és nagy megtiszteltetés, hogy én kaptam. Sokat játszottam a szezon során, de ez a klubnak is köszönhető, hisz a fiatal futballistákat helyezi előtérbe. Szerencsére tudtam élni a lehetőséggel, és a díj is mutatja, hogy jól teljesítettem – nyilatkozta.

– Egyértelmű célom, hogy folyamatos tagja legyek a magyar válogatott keretének. És persze a későbbiekben ha adódik, külföldön is kipróbálnám magam, minél magasabb szinten – felelte arra a kérdésre, hogy miként látja magát öt év múlva.

A fiatal labdarúgó a magánéletben küzdelmes időszakot élt meg, ám ennek ellenére a pályán kiegyensúlyozottan teljesített. – A barátnőm és a családom folyamatosan mögöttem van, elsősorban ők segítettek át a nehéz időkön. Mindenben támogattak, de szeretném megemlíteni a csapattársaimat is, akik szintén sokat segítettek. Egy biztos, ha bármi akadály lesz, velük mindig ott leszünk egymásnak – hangsúlyozta.

A díjátadó gála május 17-én, kedden 21 órától látható az M4 Sporton.