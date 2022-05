Győzelemmel zárta a 2021-22-es idény utolsó idegenbeli mérkőzését a DVSC Schaeffler. A piros-fehérek 33–16-ra nyertek a Vasas ellen.

A Loki már két mérkőzéssel ezelőtt bebiztosította a bajnoki bronzérmet, a hazaiak pedig már mindenképp búcsúztak az élvonaltól, tehát minden adott volt egy felszabadult kézilabdához.

Természetesen nem vette félvállról a mérkőzést a Debrecen, Szilágyi Zoltán a lehető legerősebb összeállításában kezdette a hajdúságiakat. Hornyák Dóra szerezte a vendégek első gólját egy gyors lefolyású akció után. Az első percek kapkodással teltek, több technikai hiba csúfította a játék képét mindkét oldalon. Nem telt el a játékrész harmada, és már a második debrecenit küldték le két percre a bírók. Petrus Mirtill révén a 12. percben vezetett először a DVSC, majd Vámos Petra gyorsan megduplázta az előnyt, mindezt emberhátrányban, a nem túl népes, de annál lelkesebb vendég drukkerhad örömére (3–5).

A debreceni szakmai stáb szokás szerint rotálta a csapatot, talán még a szokásosnál is előbb érkeztek a pályára a friss erők. A 20. percben egy vitatott eset után Mariana Costa kapott két percet, majd a döntést (is) vitató Szilágyi Zoltán sárga lapot. A mérkőzés színvonala továbbra is hagyott jócskán kívánnivalót maga után, néha egészen furcsa jeleneteknek lehettek szemtanúi a Sterbinszky Amália Kézilabdacsarnokba kilátogató nézők. Félidőben 14–9-re vezettek a cívisvárosiak, akik közül az 53 százalékkal védő Csapó Kyra feltétlenül dicsérhető volt.

Fordulás után sem változott a játék képe, fokozatosan nyílt az olló a két csapat között, először a 42. percben volt tíz a két együttes között (13–23).

A pályára lépő fiatalok meghálálták a bizalmat, lelkes játékkal, időnként nagyon szép kunsztokat bemutatva bizonyították, hogy bátran számolhat velük a jövőben a szakmai stáb. Ennek megfelelően simán, 33–16-ra nyert a Debrecen, ilyen arányban is megérdemelten.

Az idény utolsó bajnokiján a Győrt fogadják Vámos Petráék, a mérkőzés pénteken 18.30-tól kezdődik, mely után a csapat tagjai megkapják a jól megérdemelt bronzérmeket is.

MSZ