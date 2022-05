A DVSC bokszklub az Utánpótlás Magyar Kupa négynapos országos viadalán vett részt Csepelen. A szombati döntőkben két aranyérmet is összehoztak az együttes fiataljai, ezek mellé 4 ezüstérmet és további 2 bronzot zsebeltek be.

Forrás: dvscboxing/Szabó Ildikó

Szabó Titusz vezetőedző szerint minden bunyós hősiesen küzdött, és többnyire kihozta magából amit tudott, egyesek még többet is. – Látjuk azonban, hogy miben kell fejlődni. A junior Szilágyi Dominikától aranyat vártunk, és ő teljesítette is ezt, ellenállhatatlan produkcióval, esélyt sem hagyva döntőbeli ellenfelének, ám a még U12-es korosztályú Rostás Kevin is első helyet szerzett. Kiemelném még Veres Zoltánt, aki egyre többet fejlődött az elmúlt időszakban, ám a többiekben is benne van az előrelépés lehetősége – fogalmazott.

A DVSC szereplése a 2022-es Utánpótlás Magyar Kupában: