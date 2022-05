Duplán is jubileumi volt a hétvégén Nyíradonyban megrendezett az Aerobik Magyar Bajnokság, amely egyben az éves kupasorozat második állomása is volt. Az eseményt immár tizedik esztendeje a debreceni Flex-HD SE szervezi, a megmérettetésnek otthont adó Nyíradony pedig ebben az esztendőben ünnepli városi rangra emelkedésének 30-ik évfordulóját. A rendezvény fővédnöke Tasó László országgyűlési képviselő volt. A rangos mezőnyben ott voltak a június 7-én kezdődő világbajnokságra utazó – soraikban 3 felnőtt és 11 utánpótláskorú debrecenivel – magyar válogatott versenyzők is.

A házigazda Flex-HD SE 128 sportolója állt rajthoz, akik összesen 29 győzelemmel és számos további helyezéssel bővítették a repertoárt. Szőllősi Panna, Ökrös Janka és Ruzicska Vanessza a felnőtt Aerodance csapattal szereztek aranyérmet, jó formát mutatva az év fő eseménye előtt. Emellett Szőllősi Panna sportaerobik csoport kategóriában is aranyérmes lett. Ugyanebben a versenyszámban a Magyar Anna, Ökrös Janka, Ötvös Panna, Szász Nóra, Szilágyi Lívia alkotta ötös fogat szerezte meg az ezüstérmet.

Junior trió kategóriában a vb-re készülő György Renáta, Kovács Vivien és Gyarmati Sophia trióban szereztek ezüstérmet, utóbbi pedig egyéniben is második helyezést ért el. Az Ágoston, Drabik, Hámori, Molnár, Sipos összeállítású csoport is ezüstérmes lett, Aerodance kategóriában pedig a 8 lány közösen szerezte meg az újabb ezüstöt.

A 12-14 éves korosztály egyik kategóriában sem talált legyőzőre. Egyéniben a flexes Bányász Viktória nyakába került az aranyérem, trióban pedig Menyhárt Melisszával és Kiss Jázminnal kiegészülve szintén bajnoki címet szereztek. Sportaerobik csoport kategóriában a Fehér, Kiss, Menyhárt, Rásó, Szabolcsi egység diadalmaskodott, Aerodance versenyszámban pedig a Flex-HD és Spartacus TC közös csapat szerezte meg az aranyérmet, Bányász, Berecz, Fehér, Kiss, Révész, Szabolcsi, Vámosi, Zámbori összeállításban.

A Sportaerobik versenyzők mellett Basic Aerobik kategóriában is kiváló eredmények születtek. Csarnai Dorina és Szabó Ádám felnőtt egyéniben szereztek bajnoki címet. Felnőtt csoport versenyszámban is a Flex-HD egysége végzett az élen, Csarnai Dorina, Czibere Panna, Erdős Petra, Juhász Éva Vivien és Nagy Nikolett összeállításban.

Az amatőr kategóriákban és a fiatalabb korosztályok versenyszámaiban is számos kiváló eredmény született, bizonyítva ezzel az egyesület magas szintű utánpótlás-nevelését és -bázisát.

A debreceniek felkészítő edzői Kovácsné Laurinyecz Júlia, Kovács Judit, Szalóki Emese, Hegyi Dóra, Nagy Dóra és Szabó Gabriella voltak – számolt be az egyesület.

– Nagyon fáradtak, de boldogok is vagyunk, mert szerencsére a szövetségtől és a szülőktől is remek visszajelzéseket kaptunk. Ahogy beszédében Tasó László országgyűlési képviselő is megemlítette, két jubileum is kötődik a mostani megmérettetéshez, hiszen a 30 éve városi rangra emelt Nyíradony immár tíz esztendeje ad otthont az eseménynek. Köszönjük szépen a támogatóinknak, hogy segítették a felkészülésünket a megmérettetésre és a hamarosan kezdődő világbajnokságra – mondta el a Hajdú-bihari Naplónak Kovácsné Laurinyecz Júlia, a Flex-HD SE elnöke.

HBN