A találkozó során kívülről úgy tűnt, hogy az erős szél többször befolyásolta a levegőben szálló labda ívét, azonban a debreceni szélső ezt kevésbé érzékelte. – Nem tapasztaltam, hogy zavaró lett volna az időjárás. A fű talán kicsit magasabb volt a kelleténél, ez valamennyire lassította a labdajáratást. De a lényeg az volt, hogy amit kért tőlünk a mester, azt maximálisan végrehajtottuk – fogalmazott.

A 27 éves futballista azt is elárulta, hogy mit szeretett volna látni Joan Carrillo a tanítványaitól. – Fegyelmezett, kompakt védekezésből kért tőlünk gyors ellentámadásokat, illetve azt, hogy a Kövesd kontráira is nagyon figyeljünk, mert a lendületes támadókkal jól forgatják a játékot.

Úgy érzem, hogy jól álltuk a sarat, ennek köszönhető a gárdának a sikere. Csapatként jól működtünk, szervezettek voltunk és rendszeresen kisegítettük egymást a nehezebb pillanatokban.

Igyekeztünk végigvinni az akcióinkat, ezekbe csúsztak hibák, ezért is lett csak egygólos a győzelem. Ezen próbálunk majd javítani a következő bajnokinkon – osztotta meg gondolatait.

Nem lepte meg a gól

A ballábas támadónak nagy szerepe volt a Loki vezetésének megszerzésében. Egy az egyben megverte védőjét az oldalán, majd tökéletesen tálalt a középen érkező Pávkovics Bence elé. A DVSC középső védője úgy bevarrta ballal, állítgatás nélkül a hazai kapuba a labdát, hogy még a helyi műsorközlőt is megzavarta egy pillanatra. A gól után ugyanis Sós Bencét mondták be a helyiek, mint a találat szerzőjét, aki elárulta, nem lepte meg csapattársa gyönyörű gólja. – Mindenki tudja, hogy Pávkovics Bence milyen jó futballista. Mivel ritkábban kerül a kapu elé, ezért kevesebbszer tudja ezt a fajta erényét csillogtatni. Szerencsére most remek helyen volt, és én is pontosan tudtam őt megjátszani – elevenítette fel a történteket.

A hajdúsági játékos Mezőkövesden egyik korábbi együttesével nézett szembe, de ez elmondható a legközelebb Debrecenbe érkező Puskás Akadémiáról is.

A Loki focistáinak nincs sok idejük kipihenni a fáradalmakat, hiszen szombaton délután már vár rájuk a következő összecsapás.

– Próbálunk mindent megtenni annak érdekében, hogy megnyerjük az előttünk álló mérkőzést is, igyekszünk majd kiszolgálni a közönségünket. Tisztában vagyunk vele, hogy a Puskást nagyon képzett futballisták alkotják, biztos vagyok benne, hogy nagy intenzitású, szórakoztató meccset játszunk majd velük. Ellenfelünknek a második hely megszerzéséhez még nagy szüksége van a pontokra, de szeretnénk jó játékkal és sok góllal megakadályozni azt, hogy Debrecenben szerezzenek akár egyet is – hangsúlyozta.

A Mezőkövesd ellen gólpasszt jegyző szélső összeszedett egy kisebb sérülést kedden délután, de elmondása alapján nem tűnik komolynak, ezért bízik benne, hogy szombaton ott lehet a pályán a 2021-2022-es idény utolsó hazai összecsapásán.

Bakos Attila