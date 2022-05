A hetedik helyen fejezte be a labdarúgó NB I.-et a DVSC. Ebből a szempontból nem érheti szó a ház elejét, hiszen eredetileg a biztos bennmaradást tűzték ki célként a vezetők a piros-fehérek elé, amit a megszerezett 39 ponttal teljesítettek is. A szurkolóknak hiányérzete leginkább az időnként mutatott produkció, valamint – főleg a bajnokság utolsó harmadában – a gólszegény játék miatt lehetett.

A gárda Huszti Szabolcs irányításával kezdte el a bajnokságot, ám a fiatal szakember az egyre gyengébb bajnoki eredmények és a kecskeméti kupakudarc után felajánlotta lemondását, amit a vezetőség elfogadott. Ezt követően két mérkőzés erejéig megbízott vezetőedzőként Jeremiás Gergő felelt a gárdáért, majd november nyolcadikán a Videotonnal korábban bajnoki címet nyerő spanyol Joan Carrillót nevezték ki a kispadra.

Vele egy döcögős kezdés után fokozatosan javult fel az alakulat, a bajnokság középső szakaszában kifejezetten jól és eredményesen játszott a DVSC. Noha az utolsó kör kevésbé sikerült jóra, a Loki híveinek az utolsó két fordulóban már nem kellett izgulniuk a bennmaradásért.

A Hajdú-bihari Napló a hispán edzőt eredetileg arra kérte, hogy elemezze a mögöttünk hagyott szezont, ám végül ennél sokkal többről is szó esett a beszélgetés alkalmával.

– Amikor idejöttünk, nagyon jó körülmények fogadtak minket Debrecenben – szögezte le a szakember. – Azt is tudtuk, hogy min kell változtatnunk ahhoz, hogy a csapat eredményesebben szerepeljen: a védekezésen és azon, hogy minél kompaktabb legyen a gárda. Azt is felmértük, hogy vannak kiváló fiatal és tapasztalt futballistáink is, megvan az egyensúly az öltözőben, nekünk pedig ezt kellett megragadnunk. A játékosok hozzáállása nagyon jó volt, ezért is tudtuk gyorsan megvalósítani az általunk elképzelteket – idézte fel.

Mivel a tréner már korábban dolgozott a magyar bajnokságban, ismerte a DVSC-t, ám az első elemzések után az is kiderült számára, hogy egy motivált közegbe került. Jobban megismerte a klub történetét, a csapatot, a dolgozókat, a szurkolókat, valamint a lehetőségeket, és ekkor szembesült vele, hogy a Loki még annál is nagyobb ambiciózusabb egyesület, mint előzetesen gondolta. Ahogy mondta, ezzel azonosulni tudott, őt is motiválta, de ettől függetlenül nem volt szabad szem elől téveszteni, milyen helyzetben is volt az együttes, amikor átvette az irányítását.

– A sikerhez meg kell érteni, hogy milyen helyzetben vagyunk, milyen játékosaink vannak, és honnan jöttünk. Bármennyire szép is a múltja, a Debrecen a másodosztályból érkezett a 2021–22-es idényre, ennek fényében a hetedik hely önmagában egy jó eredmény. Én mégsem vagyok elégedett vele, mert mindig többet, jobbat akarok. Amivel elégedett vagyok, az a játékosaim munkához való hozzáállása. Ugyanúgy boldog vagyok a stábommal is, jól megértjük egymást.

Tisztában vagyok vele, miként lehetne még látványosabb mérkőzéseket játszani, de figyelemmel kellett lennem az egyesület helyzetére és a játékosállományára is.

Ideális esetben egy csapat remekül támad és védekezik. Amikor mi megérkeztünk, azt láttuk, a Loki jól támad, ám a védekezésében komoly hiányosságok vannak. Meccsenként két gólt kapott, amit minimum három rúgottal lehetett volna győzelmekre váltani, ez hosszú távon lehetetlenség. Én is szeretem a támadójátékot, de ahhoz, hogy igazán jól tudjunk támadni, jól is kell védekeznünk – hangsúlyozta.

Forrás: Kiss Annamarie

Joan Carrillo elmondta, az edzéseken és a mérkőzéseken angolul kommunikálnak, mivel a játékosok túlnyomó többsége, valamint a stábtagok is beszélik a nyelvet. Kifejezetten jobbkeze nincs a pályán, mert minden játékosa fontos számomra, de természetesen a csapatkapitányokra és a kulcspozíciókban lévő játékosokra – itt Dzsudzsák Balázs, Varga József, Bódi Ádám, Pávkovics Bence, David Babunszki, és Sylvain Deslandes neve hangzott el – nyugodtan támaszkodhat, ha valamit a meccs közben változtatni kell. – Bárhol is voltam, a legfontosabbnak mindig azt tartottam, hogy meglegyen a kölcsönös kommunikáció.

Ha valaki nem akar kommunikálni, hanem lesöpri azzal, hogy nem értem, mit mond az edző, az csak kifogás, mert ha odafigyelt volna rendesen, akkor mindig megértette volna az instrukciókat. Az öltözőben nincs helye kifogásnak, csak megoldásnak: minden nap elmondjuk, hogy ha egy labdarúgó nem ért valamit, hívjon, kérdezzen rá nyugodtan, bármikor szívesen válaszolunk.

Két fontos dolgot értünk el ebben a szezonban a bennmaradáson felül, be tudtunk építeni tehetséges fiatalokat a csapatba, illetve lett három válogatott játékosunk: Baráth Péter és a Babunszki fivérek. A csapat fejlesztése olyan folyamat, amit lassan, lépésenként lehet megtenni ahhoz, hogy idővel újra olyan magasságokba érjünk el, mint a közelmúltban tettük. Az Espanyolnál is dolgoztam fiatalokkal, kedvelem őket, mert a jó értelemben vett éhségükkel emelik az edzések intenzitását, minőségét, hiszen meg akarják mutatni, mit tudnak. A DVSC is azt preferálja, hogy építsük be a tehetséges fiatalokat a csapatba, így közel érzem magamhoz a klub filozófiáját. Monitorozzuk a harmadosztályú és az U19-es gárdát is, amennyiben valaki úgy teljesít az utánpótlásban az edzéseken és a mérkőzéseken, megnyílik előtte a nagycsapat öltözőjének ajtaja. De ezzel nem elégedhet meg, mert a bajnoki mérkőzéseken nem a nevek és a születési évszámok játszanak, hanem labdarúgók. Nem öreg és fiatal, hanem jó, vagy rossz játékosok vannak. Aki jól teljesít az edzéseken és a meccseken, az játszik, aki nem, az nem fog.

A játékosok profik, egoisták és elég intelligensek ahhoz, hogy megértsék, két út áll előttük: vagy a Loki dresszében játszanak a következő szezonban, vagy máshol.

Amennyiben úgy döntenek, hogy új klubban folytatják a karrierjüket, profiként az edzéseken és a meccseken, akkor is mindent bele kell adniuk, mert jó állapotban kell maradniuk ahhoz, hogy a számukra megfelelő csapathoz igazolhassanak. Ha valaki leeresztett állapotban kezdi a felkészülést, az új csapatánál is hátrányt szenved, és egy negatív spirálba kerül – hívta fel a figyelmet az edző, akinek határozott elképzelései vannak arról, milyen új játékosokat szeretne a DVSC-ben tudni, és erről már a tél óta folyamatosan egyeztet is Tőzsér Dániel klubigazgatóval.

– A megerősíteni kívánt posztok mindegyikére több kiszemeltünk van, akik között létezik egy meghatározott sorrend. Természetesen mindig az első számú opciót szeretnénk magunkhoz csábítani, mert ő jelentené a legmagasabb minőséget, de ez nemcsak rajtunk múlik, hanem a játékoson és az anyagiakon is. Ha most előállnék nevekkel vagy posztokkal, csak a klubot hoznám nehezebb helyzetbe, hiszen egy ilyen napvilágot látott információ árfelhajtó hatással bír. Árversenybe belemenni meg azért sem szerencsés, mert a Loki addig nyújtózkodik, amíg a takaró ér. Ha valakinek x pénzzel többe kerül a szerződtetése a tervezettnél, annyival kevesebb jut majd a többiekre.

Most elég magasra tettük a lécet, és nem akarunk engedni belőle: az összes új érkező erősítést kell, hogy jelentsen, semmi értelme olyan játékost idehozni, aki csak a létszámot emeli, a csapat minőségét nem

– jelentette ki határozottan Joan Carrillo, aki a tervek szerint június 20-án, hétfőn kezdi meg majd a labdarúgókkal a felkészülést a az NB I. július végi rajtjára.

MSZ