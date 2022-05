DASE–DEAC II 0–2 (0–1)

150 néző. Vezette: Orosz J. (Csiszár K., Varga Gy.)

DASE: Polyák F., Bucz B., Ibrahim K.(Deák Z.), Éles M., Csák Zs.(Kang J.), Nagy L., Ramakhutla S.(Dobos Á.), Nagy B.(Hegedűs Gy.), Fényi B.(Éder B.), Éder G., Szabó J.(Kiss L.). Edző: Katona László

DEAC II: Kovács D., Áros Cs.(Kasza Á.), Hermann D., Papp G.(Sütő B.), Patócs R.(Kuszkó D.), Kertész K.(Karikás K.), Váradi L.(Fodor T.), Katona Z., Juhász B., Balogh Á.(Kemecsei Cs.). Edző: Kovács Miklós

Gól: Kertész K., Karikás K.

Katona László: Mondhatjuk, hogy ez a párharc hagyományosan mindkét csapat számára a szezon presztízs meccse. Az első félidő viszonylag kiegyenlített mezőnyjátékot mutatott, de mi voltunk a veszélyesebbek, a rúgott gólunk mellett kihagytunk három óriási ziccert is. A második félidőben a DASE játszott mezőnyfölényben, de ez leginkább pontrúgásokban és beívelt labdákban mutatkozott meg, nem kidolgozott helyzetekben és a végén egy kontrából eldöntöttük a meccset. Az első félidő alapján több góllal is vezethetünk volna, a másodikban benne volt, hogy egyenlíthetett volna ellenfelünk, így nem lehetünk elégedetlenek a két gólos győzelemmel. A hétvégi eredményektől függően még dobogón is végezhetünk, de helyezéstől függetlenül nagyon sikeres évet produkált fiatal csapatunk, amit köszönök minden játékosomnak.

Kovács Miklós: Parázs meccs volt, férfias párharcokkal, rengeteg futással. Az első félidőben ellenfelünk akarata érvényesült inkább, míg a másodikban a miénk. A gólokat azonban mindkettőben ők szerezték. Gratulálok a DEAC-os fiatalok győzelméhez, hiszen megérdemelték az egész szezon kiegyensúlyozott teljesítménye alapján. Talán, ha az őszünk jobban sikerül... Sebaj, jövőre újra megpróbáljuk!

Hajdúböszörményi TE – Nyíradony VVTK 2–3 (1–0)

50 néző. Vezette: Szűcs L. (Papp N., Nagy A.)

Hajdúböszörményi TE: Kocsis Z., Dénes S., Ignáth T., Pásztor D., Mizsei Sz. (Hajdú Á.), Forgó P., Bányász A., Gyarmati Z., Kocsis L. (Máthé G.), Hutka D., Borbély M. Edző: Tóth Csaba

Nyíradony VVTK: Rácz T., Lukács L. (Szilágyi Z.), Gyurina J., Perényi R., Nagy K., Kántor T., Gáll F. (Kiss G.), Mile M., Bara M., Daru I., Tömöri L. (Vass G.). Edző: Dán Ferenc

Gól: Kocsis L., Bányász A., illetve Gáll F., Nagy K., Perényi R. Jók: Kocsis Z., Kocsis L., Bányász A., Mizsei Sz. Ifi: 2–3

Tóth Csaba: Gratulálok az ifi csapatunknak a bajnoki címhez! Kicsit elfogytunk a végére, de a minimális célt sikerült elérnünk. Köszönjük az egész éves támogatást!

Dán Ferenc: Az utolsó meccsünkön már nagyon nehéz volt tűzben tartani a csapatot. Az első félidőt el is buktuk aztán a szünetben megbeszéltük, hogy megfordítjuk a meccset. Szerkezetet váltottunk és 15 perc alatt sikerült is! Remek játékosaim vannak, remek emberek. Szeretném, megköszönni a nyíradonyi vezetőknek, a szurkolóinknak és nem utolsó sorban a játékosoknak, hogy bíztak bennem. Lukács Levinek sok sikert a magánéletben, aki gyerek kora óta szolgálta a Nyíradonyt, s most úgy döntött, hogy az élet más területén próbál szerencsét. Jó pihenést a csapatoknak és az edző kollégáknak egyaránt!

Püspökladány LE–Sárrétudvari KSE 3–0 (0–0)

250 néző. Vezette: Bálint A. (Brlás Z., Zahorecz S.)

Püspökladány LE: Nagy J., Szabó P., Bodó T., Bernáth G., Jámbor M., Danka L. (Csáti I.), Simon N., Dajka L., Fegyverneki Zs., Veres S. (Daróczi D.), Pap L .(Horváth I.). Edző: Szabó Máté

Sárrétudvari KSE: Kiss B., Szabó T., Kiss Cs., Rostás D., Vincze Cs. (Balogh Sz.), Füleki B., Nagy L., Faragó Gy., Nemes B. (Erdős L.), Kiss D., Nagy M. Edző: Földesi Ambrus

Gól: Jámbor M., Fegyverneki Zs., Horváth I. Jók: Bernáth G., Fegyverneki Zs., Szabó P., Dajka L. Kiállítva: Nagy M. Ifi: 3–0.

Szabó Máté: A mai győzelemmel kozmetikáztuk a tavaszi szezonunkat! 2008 óta nem szerepelt pontok tekintetében Püspökladány ilyen jól megyei I. osztályú bajnokságban, ez mindenképpen egy pozitívum! Köszönjük a Ladány TV-nek, hogy esőben, sárban, napsütésben, minden hazai meccsünkön itt volt idén is, a HAON munkatársainak, hogy hétvégéjüket rászánva kommentálták a megye I.-es eseményeket. Köszönjük Pistának és Papónak a töretlen szurkolást és minden Püspökladány-szimpatizánsnak, hogy velünk voltak! Hálás vagyok és nagy megtiszteltetés számomra, hogy a nevelő egyesületem felnőtt csapatának vezetőedzője lehettem. Köszönöm a csapattársaim egész éves munkáját.

Földesi Ambrus: Egy súlyos egyéni fegyelmezetlenség megpecsételte a mai meccs eredményét és ez számokban is megmutatkozott. Közel egy évvel ezelőtt az utolsó pillanatban a sárrétudvari labdarúgás megye I-ben tartása volt a cél. Úgy érzem ez sikerült bár pici szerencsével az eredmény akár jobb is lehetett volna. D e mivel sem helyezés sem pontszám nem volt meghatározva a csapat észére, így ha sikeresnek nem is, de eredményesnek mondható évet tudunk magunk mögött. Az egy év letelt az én utam és a Sárrétudvari labdarúgás külön utakon folytatódik tovább. Sok sikert Sárrétudvari.

DSC-SI–Monostorpályi SE 1–3 (0–1)

Vezette: Tatár I. (Orosz J., Gáti Cs.)

DSC-SI: Sallai J., Tapoti J. (Tóth Cs.), Papp P., Cseke B., Somogyi I. (Szikszai A.), Buglyó A., Haraszin Zs., Zsoldos M. (Virág B.), Félegyházi Z. (Bereki B.), Kiss T., Sütő N.(Lukács D.). Edző: Selyem Nándor

Monostorpályi SE: Szabó I., Nyilas Sz. (Erdős B.), Kónya M., Bodnár L., Gyügyei Z. (Szilágyi A.), Sólyom M., Illés D. (Sós D.), Bacsó A., Varga B. (Bojti Á.), Nagy A. (Gyöngy T.), Csirkés I. (Rostás G.). Edző: Bereczky Bence

Gól: Virág B., illetve Bacsó A., Kónya M., Gyöngy T. Ifi: 1–3.

Selyem Nándor: Később nyilatkozik.

Bereczky Bence: Nagyon vártunk valakit, valakiket a meccs előtt, sajnos nem sikerült megérkezni… Az ezüstérem tudatában felforgatott csapattal is magabiztosan hoztuk a meccset egy szimpatikus DSI ellen, kiderült, hogy Sólyom Máté tanári belső védő, Kónya Márió pedig vérbeli center. Köszönjük az önkormányzat, szurkolóink, szakácsaink, profi fotósunk egész éves támogatását, és nem utolsó sorban Nyilas József elnök úr erőfeszítéseit. Van egy mondás: „ha második vagy, te vagy az első, aki veszít”, kijelenthetem, hogy ez egy hülyeség, számomra csapatom a bajnok! Gratulálok hajdúsámsoni barátainknak a bronzéremhez, a megyei futballban ténykedőknek pedig kellemes pihenést kívánok!

Derecskei LSE–Balmazújvárosi FC 0–4 (0–1)

100 néző. Vezette: Kovács Á. (Sütő J., Árva A.)

Derecskei LSE: Zsiros V., Bun R., Alimán J., Komjáti D., Papp Á., Bozsányi T., Pintér D.(Makula Cs.), Burkus D., Tonhaizer F., Vadász I., Pilcsuk L. Edző: Szép Sándor

Balmazújvárosi FC: Csorvási T. (Nagy I.), Rákos B. (Csiszár Sz.), Rőth A. (Porkisch D.), Tóth G., Kerekes B.E, Nagy Z. (Sallai Cs.), Urbin P. (Bajusz M.), Bokros T., Kovács M., Fodor T. (Silling M.), Sándor H. Edző: Lajos Ferenc

Gól: Urbin P., Sallai Cs., Rőth A., Porkisch D. Jók: mindenki, Urbin P., Bokros T., Rőth A. Ifi: 0–4

Szép Sándor: Gratulálunk a balamzújvárosi csapatnak a bajnoki címéhez, illetve a megye kupa megnyeréséhez. Sok sikert kívánunk nekik az osztályozó mérkőzésekhez. Zárszóként pedig annyit, hogy számomra megtiszteltetés volt a Derecskei felnőtt csapat edzőjének lenni 6 szezonon át. Köszönöm.

Lajos Ferenc: Bajnokként léptünk pályára, de megtisztelve az ellenfelet, és győzelemre akartunk törni. Köszönjük az éves szurkolást a szurkolóinknak, és a csapat nevében köszönjük Feri bácsi éves munkáját, mindent megtett értünk.

Egyeki SBSE–Hajdúsámson 0–6 (0–4)

150 néző. Vezette: Csiszár K. (Szabó P., Gajdics Z.)

Egyeki SBSE: Kalóz I., Zsólyomi D., Kun R., Nagy T., Farkas Z., Len Á., Újvári K. (Ficsór B.), Mester T., Tóth Sz. (Len Sz.), Torma S., Farkas Z. Edző: Farkas Zoltán

Hajdúsámson: Magas M., Kiss J., Balla B., Nagy I., Halász Z. (Szabó B.), Molnár Á. (Dávid T.), Preku D., Szalai B. (Tóth G.), Bordás Á., Tóth B., Faragó B. Edző: Halász Zoltán

Gól: Molnár Á., Bordás Á., Nagy I. (2), Sallai B., Tóth B. Jók: mindenki. Ifi: 0–6.

Farkas Zoltán: Az első negyed órában nagyon jól kezdtünk, uraltuk a mérkőzést, viszont a vendégek első gólja extázisba hozta őket, és ezután csak asszisztáltunk a sámsoni fiestához. Gratulálok nekik a harmadik helyhez megérdemelték, mert ma felnőttek a feladathoz. Sajnos rövid lett a Megye I-es szereplésünk, de mindenkinek köszönöm, a játékosoknak is, hogy végigcsinálták ezt a szezont, a vezetőknek és az önkormányzatnak, hogy biztosították ezt a lehetőséget. Mindenkinek, aki egy picit is hozzátett ahhoz, hogy mi itt szerepelhessünk. Valahogy meg kell próbálnunk feltöltődni. Jó pihenést mindenkinek.

Halász Zoltán: Keserves első 20 perc után egy hatalmas szabadrúgás góllal felszakadt a gát, és felszabadult játékkal megszereztük a bronzérmet! Hatalmas gratuláció jár a csapat minden egyes tagjának, aki a szezonban pályára lépett. Köszönjük a szurkolóinknak, hogy idegenben is otthon érezhettük magunkat.

BUSE–Hajdúnánás FK 0–2 (0–0)

100 néző. Vezette: Gálfi F. (Varga Gy., Karsai B.)

BUSE: Mező L., Kardos i., Erdei K., Békési D., Váradi M., Csordás J., Polonio-Guerreiro J., Pal K. (Jancsó A.), Nagy K., Ertsey Zs. (Hudák P.), Ékes G. Edző: Szitkó Róbert

Hajdúnánás FK: Kanócz B., Papp L., Tóth B. (Kökényesi Zs.), Vadász L., Linzenbold Zs., Újváris Zs., Lakatos N., Fodor J. (Csatári D.), Bohács B., Uri M. (Ilyés B.), Lovas M. Edző: Daróczi Péter

Gól: Lovas M., Újvári Zs. Ifi: 0–2.

Szitkó Róbert: Később nyilatkozik.

Daróczi Péter: Később nyilatkozik.

Kabai Meteorit SE–Bocskai SE 4–2 (2–0)

100 néző. Vezette: Vadon T. (Takács I., Kozma M.)

Kabai Meteorit SE: Baranyi S., Molnár Cs. (Veres N.), Ale M., Bernáth B. (Kígyós K.), Mester M., Pallagi J., Kovács M., Bajnók I., Békési L., Tóth P., Tóth Z. Edző: Tóth Péter

Bocskai SE: Bányai Cs., Nánási D., Nagy N., Kolompár K., Dobos D., Kolompár R., Kolompár K., Tóth D. (Zsákai R.), Forgács I., Nemes E., Kolompár J. Edző: Varga Zsolt

Gól: Kovács M. (3), Bajnók I., illetve Kolompár K., Kolompár R. Jók: mindenki. Kiállítva: Nemes E. Ifi: 4–2.

Tóth Péter: Később nyilatkozik.

Varga Zsolt: Nehezen gyűltünk össze a végére, de annak ellenére, 12 emberrel - köztük 3 ifjúsági játékossal -, továbbá 55 perc emberhátránnyal is helytálltunk. A védekezésre nem fókuszáltak a csapatok, így egy igazi közönségszórakoztató játék alakult ki a tét nélküli mérkőzésen. Jó pihenést kívánok minden futballszeretőnek!

Megye I.

1. Balmazújvárosi FC 30 24 3 3 106 – 26 75

2. Monostorpályi SE 30 18 6 6 81 – 34 60

3. Hajdúsámson 30 17 5 8 92 – 50 56

4. DEAC II 30 17 5 8 76 – 40 56

5. Kabai Meteorit SE 30 16 6 8 77 – 39 54

6. Nyíradony VVTK 30 16 4 10 45 – 49 51

7. DASE 30 14 6 10 54 – 49 48

8. Hajdúnánás FK 30 11 10 9 55 – 48 43

9. Derecskei LSE 30 10 9 11 41 – 52 39

10. Sárrétudvari KSE 30 10 7 13 47 – 57 37

11. BUSE 30 9 6 15 32 – 50 33

12. Püspökladányi LE 30 9 2 19 42 – 91 29

13. DSC-SI 30 8 5 17 58 – 75 29

14. Hajdúböszörményi TE 30 8 4 18 38 – 71 28

15. Bocskai SE 30 6 5 19 51 – 86 23

16. Egyeki SBSE 30 4 3 23 43 – 121 15