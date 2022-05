A DVSC Schaeffler női kézilabdázói 32–26-ra legyőzték a Siófokot péntek este a Hódosban. A Loki számára nagy tétje nem volt az összecsapásnak, hiszen a bronzérmet már az előző fordulóban bebiztosította Székesfehérváron. Talán emiatt is kezdett kicsit álmoskásabban az együttes a megszokottnál, azonban a második félidőben nem volt kérdés, hogy melyik a jobb csapat.

A találkozót követően Szilágyi Zoltán, a hazaiak vezetőedzője értékelt. – Tudtuk, hogy tartalékosan érkezik majd a Siófok, de ez így is egy rangadó volt, és komoly küzdelemre késztetett minket az ellenfél. Az első félidő nem igazán tetszett, dekoncentráltak voltunk, sok kidolgozott helyzetet, illetve büntetőket hagytunk ki. Védekezésben is csak egy bizonyos időszakban voltunk jók. A szünetet követően azonban jobban játszottunk, azzal a teljesítménnyel már elégedett lehetek. Számítottunk rá, hogy többet tudunk majd cserélni, mint a Siófok, így fel tudjuk őket őrölni a végére, ez így is történt. Ehhez viszont kellett a remek kapusteljesítmény, a védekezésünk feljavulása és az, hogy jobban értékesítettük a helyzeteinket – mondta, majd kiemelte, örül annak, hogy a bronzérem tudatában is magabiztos győzelmet arattak hazai pályán.

Érettségi után bajnoki

A mérkőzés egyik hőse az első félidő legvégén hetest hárító, aztán a második játékrészben parádézó ifjú kapus, Torda Vanessa volt. A fiatal tehetség Ann-Cathrin Giegerich sérülésével került be a csapatba, de most először volt alkalma huzamosabb ideig a pályán lenni, amivel maximálisan élt is. – Köszönöm a lehetőséget, amit a vezetőségtől kapok, igyekszem vele élni – kezdte a most érettségiző hálóőr. – Kell az első pár védés, hogy felvegyem a meccs ritmusát, és nagyon örülök, hogy sikerült a csapatot hozzásegíteni a két pont megszerzéséhez – fogalmazott.

A Loki lányaira két bajnoki találkozó vár még a szezonban: először jövő héten szombaton utaznak majd a fővárosba, ahol a Vasas vendégei lesznek a Sterbinszky Amália Kézilabdacsarnokban. Azt követően pedig itthon lesz az idényzárás, méghozzá a bajnoki címre hajtó Győr gárdáját fogadja majd a DVSC, ez a találkozó 20-án, pénteken lesz a Hódosban.

Bakos Attila