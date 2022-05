A DVSC Schaeffler kézilabdacsapata péntek este a Siófok együttesét fogadta az NB I. 24. fordulójában, a Hódos Imre Rendezvénycsarnokban. A cívisvárosiak kényelmes helyzetből várhatták az elkövetkezendő bajnokit, hiszen a múlt héten az Alba Fehérvár otthonában 36–28-ra megnyert találkozón maximálisan biztosították a harmadik helyüket a tabellán. Szilágyi Zoltán vezetőedző azonban a mérkőzést megelőzően kihangsúlyozta, hogy a szezon az elsőtől az utolsó meccsig tart, ezért nekik végig a maximumot kell nyújtaniuk. Főleg, hogy a balatoni együttesnek nagy szüksége volt a pontokra, hogy minél fentebb kapaszkodjon a táblázaton.

Az összecsapáson aztán meglehetősen álmoskásan kezdtek a cívisvárosi lányok, három perc után már 4–1-re vezetett a vendég együttes. A Loki közben ziccereket és hetest is hibázott, aztán varázsütés-szerűen változott meg a játék képe és Vámos Míra vezérletével a 10. minutumban már 6–4-re vezettek a hazaiak. A Siófok mindent megtett az egyenlítés érdekében, de a közepes hőfokon égő debreceniek tartották a 2 gólos előnyüket egészen a 20. percig, ekkor Mavsar betörésével lett újra egyenlő, 11–11 az állás. Szilágyi Zoltán azonnal időt is kért, hogy kicsit felrázza övéit, elsőre ez nem tűnt sikeresnek, hiszen egy lerohanásból a vezetést is átvette a Siófok. A félidő vége felé meglehetősen dadogott a debreceniek játéka, több ziccer és büntető is kimaradt.

Egy időn túli hetest azonban hárított a csereként beálló Torda Vanessa, ezzel 15–14-es siófoki vezetésnél mentek szünetre a csapatok.

Meglépett a Loki

A Loki a pihenőt követően begyújtotta a rakétákat, és kevesebb mint 7 perc alatt mínusz egyről plusz 4-re fordította az állást. Ebben nagy szerepe volt Tordának, aki több ziccert is megfogott. A vendégek mestere, Bregar Uros azonnal időt is kért, hogy megpróbálja összeszedni övéit. A két debreceni szélső Costa és Vámos Míra vezérletével tartotta a 3-4 gólos előnyét a Loki, ebben a remeklő fiatal kapus is nagy szerepet játszott. Az utolsó percekhez közeledve magabiztosan tartotta a DVSC a különbséget a két együttes között, sőt valamelyest még növelni is tudta.

A végén felőrölte ellenfelét Szilágyi Zoltán együttese, és 32–26-os győzelmet aratott.

A DVSC Schafflernek már csak két bajnokija van hátra ebben az idényben, jövő héten a fővárosba látogat, ahol a Vasas vendége lesz, majd két hét múlva pénteken pedig a Győr ellen zárja a szezont a Hódosban.

Bakos Attila