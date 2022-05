Véget ért a női teremröplabda NB I.-es szezonja, a DSZC-Eötvös DSE pedig búcsúzott a másodosztály küzdelmeitől a hétvégi utolsó fellépésén. Az idény az alapszakasszal rajtolt, ahol nyolc együttes versengett egymással, itt a debreceniek a tabella hetedik helyén zártak. Ezt követően kettévált a mezőny, az 1-4. helyezettig csoportban mérkőzött meg egymással a legjobb négy, a táblázat második fele pedig, az 5-8. pozícióért, azaz a bennmaradásért harcolt. A cívisvárosiak az utóbbi kvartettbe kerültek, ahol végül az utolsóként zártak, így kiestek az NB II.-be.

A szezon végét követő napokban az Eötvös vezetőedzője, Szombathy András értékelt. – Előzetesen a bennmaradást tűztük ki célként, sajnos ezt nem sikerült elérnünk. A játékoskeretünk nem úgy alakult, ahogyan azt szerettük volna, az idény előtt, és közben is távoztak alapembereink, amely megnehezítette a dolgunkat, hiszen nem tudtuk őket megfelelően pótolni. Az alapszakaszt hetedikként zártuk, ami osztályozós pozíció, de ezt követően a rájátszásban a legfőbb riválisunk, a Jászberény három kiváló röplabdázóját is visszahívta. Így Sándor Renátával az élen, nemcsak a nyolcadik helyet kerülték el, hanem odaértek a hatodik pozícióba is.

Úgy érzem, a hiányzók ellenére a csapat mindent megtett, nagyon sok szoros szettet játszottunk, de ezeket nem tudtuk legtöbbször behúzni

– fogalmazott.

Majd a szakember részletesebben is beszélt az utolsó, hétvégi bajnokijukról is. – Vasárnap az ötödik helyezett Veszprém otthonában vendégszerepeltünk, ahol egy szettet sikerült nyernünk, pedig mind a négy játszmában vezettünk 20 pontnál, de a hajrában feljött, majd fordított ellenfelünk. Nagyot küzdöttek a lányok, helytálltak egy erős gárda ellen, de a pontszerzés nem jött össze – számolt be.

Ezt követően Szombathy András arról is szót ejtett, hogy mi várható a következő idényben csapata háza táján. – Az NB II.-ben fogunk szerepelni, légiósok nélkül vágunk majd neki a szezonnak, illetve várhatóan két-három magyar játékos is távozik. De úgy gondolom, hogy van olyan szintű utánpótlásunk, amely elegendő a harmadik ligában az eredményes szerepléshez. Reálisan nézve a középmezőnyt tűzném ki célnak, de nyilván menet közben látjuk majd, hogy mire lesz elég a teljesítményünk. Ha a feljutásért küzdenénk, akkor január 31-ig van lehetőségünk erősíteni, ebben az esetben valószínűleg igazolnánk meghatározó röplabdázókat, meglátjuk miként alakulnak az erőviszonyok – zárta gondolatait a debreceniek edzője.

A teremröplabda szezon ugyan véget ért, de vélhetően több Eötvös-játékossal is találkozhatunk majd a június elején kezdődő strandröplabda megmérettetéseken.

Arany Balázs