A vasárnapi összecsapás második játékrészében a végjátékig szoros volt az eredmény. Debreceni oldalon Ribeiro Debora Araújo erőteljes támadójátéka és Béni Kitti egymás utáni három ász szervája dicsérhető. A végjátékban azonban Miller szerváit nem tudták bejátszani a mieink, így megduplázta előnyét a Veszprém – tájékoztatta a Haont a debreceni klub.

Félő volt, hogy mivel az előző két játszmában erőn felül teljesített a DSZC-Eötvös DSE, hiszen a végjátékokig partiban volt neves ellenfelével, a harmadik szettben már nem tudnak ugyanilyen ellenállást kifejteni. De Fehérvári Vivienék nem szerették volna részsiker nélkül befejezni a bajnokságot, igyekeztek csökkenteni a hibákat és koncentráltan játszani. Többek között Berza Fanni és Béni Kitti támadásaival többpontos előnyt szereztek a debreceniek. Amikor pedig a csereként beállt, még középiskolás Dóka Vivien ászt szervált, 3:8-nál időt kértek a hazaiak. A játék képe azonban sokáig nem változott, a lelkes vendégek minden pontért harcoltak, egy esetben Takács D. Orsolya még a reklámtábla felborítása árán is megmentett egy labdát. 10:17 után megkezdte a Veszprém a felzárkózást, és főleg Miller támadásainak köszönhetően 19:21-re csökkentette a hátrányt. Jókor jött Tóth Kinga sánca, majd néhány labdamenettel később Ribeiro Debora Araújo nyitása zárta le a harmadik játékrészt.

A negyedik szettben is nagyot harcoltak az ellenfelek, jó mérkőzést láthattak a csarnokot zsúfolásig megtöltő nézők. A vendégek brazil idegenlégiósa termelte a pontokat, de rajta kívül Tóth Kinga és Kerek Zsuzsanna is szép megmozdulásokkal segítette csapatát ahhoz, hogy 14:17-nél időt kérjenek a hazaiak. Ekkor vendégoldalon három támadási hiba is becsúszott, így 19:19-re módosult az eredmény. Bár 19:20-ra, 20:21-re és 21:22-re is még a hajdúságiak vezettek, az utolsó négy labdamenet Miller támadásaival végződött, így 3:1-re a hazaiak nyerték a találkozót.

Az Eötvös DSE játékosait is dicséret illeti, hiszen méltóképpen zárták a bajnokságot, szettet nyertek idegenben az ötödik helyezett ellen és végig partiban voltak.