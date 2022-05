A Hajdú-Bihar megyei I. osztályában a 28. fordulót rendezik a hétvégén. Az első és az utolsó kiléte ugyan már eldőlt, de az ezüstéremért folytatott harcban még négy együttes is érdekelt. A Monostorpályi jelenleg a második, de ugyanúgy 51 ponttal állnak, mint a kabaiak. Mellettük még esélyes lehet 50 egységgel a Hajdúsámson, valamint a DASE és a DEAC II., akik 47-47 pontot zsebeltek be ez idáig. Viszont ebben a körben érdemes a két dobogósra fókuszálnunk, hiszen szombaton egymás ellen mérkőznek meg a Kabai Sportpályán. Amelyik fél nyerni tud, az nagy lépést tehet az ezüstérem megszerzése felé, amennyiben pedig döntetlennel zárul az összecsapás, az a mögöttük álló gárdáknak kedvezne.

Tóth Péter, a kabaiak edzője

Forrás: Napló-archív

Csak a győzelem elfogadható

A találkozót megelőzően Tóth Péter, a kabaiak mestere beszélt várakozásairól a Hajdú-bihari Naplónak. – A céljaink elérése érdekében nekünk csak a győzelem az elfogadható, hiszen a gólkülönbség sem nekünk kedvez, így csak egy esetleges sikerrel tudnánk előzni. Valamint a Hajdúsámson is nagyon közel van, ha kikapunk vagy döntetlent játszunk, akkor a dobogós helyezésünk is komoly veszélybe kerülne. A múlt hétvégén több helyzetünk volt, mint a nyíradonyi ellenfelünknek, a végén egy büntetőt is hibáztunk, fontos lett volna, hogy onnan legalább egy ponttal térjünk haza, mert akkor most az iksz is elég lehetne. A Monostorpályi, illetve mi is alulteljesítünk önmagunkhoz képest az utóbbi fordulókban, aki felül tud ezen a rossz formán kerekedni, az húzhatja be a három pontot. Próbáltunk egész héten hangolódni erre a rangadóra, nehéz meccs lesz, de bízom benne, hogy végre mindenki tudásának megfelelően fog játszani. Szomorú lennék, ha lecsúsznánk a dobogóról, hiszen már a negyedik forduló óta itt tanyázunk, nem szeretnénk ezt a helyet a 28. körben kiadni a kezeink közül – fogalmazott.

A meccs előtt a Monostorpályi edzője, Bereczky Bence is nyilatkozott lapunknak. – Az utóbbi hetekben nem jött ki a lépés igazán, a Balmazújváros ellen jó teljesítményt nyújtott a csapat, de a vereség miatt kicsit megtört a lendületünk. Azóta a szerencsével is hadilábon állunk, hiszen a Nyíradony és a DEAC II. otthonában is jobban játszottunk a házigazdánknál, de a góllövés nem akar összejönni, így nem tudtuk behúzni ezeket a találkozókat. Egyedül a Vámospércs elleni összecsapásra mondanám azt, hogy megérdemelten kaptunk ki, mert sem a hozzáállásunk, sem a játékunk nem ütötte meg a megfelelő szintet. Bántja a játékosokat az eredménytelenségünk, de motiváltak továbbra is, hiszen a Megyei Kupában, valamint a bajnokságban is jó esélyünk van az éremszerzésre. A kabaiak is kisebb hullámvölgyben vannak, nehéz mérkőzésre számítok, remélem kettőnk közül nekünk szakad meg a rossz sorozatunk. Ha két éremmel zárnánk az esztendőt, azzal elégedettek lennénk – mondta.

A Kaba–Monostorpályi bajnoki összecsapást szombaton 16 óra 30 perctől rendezik.

Arany Balázs