Nagyszerűen teljesítettek a hajdúsági karatékák, hiszen több mint 40 érmet szereztek a Debrecenben megrendezett Országos Kyokushin Karate Diákolimpia Döntőn a hétvégén. A megmérettetésre 49 klubtól 417 nevezés érkezett, a megyénket képviselő egyesületek közül a rendező Kyo Hungária SE versenyzői 6 arany-, 3 ezüst-, valamint 3 bronzérmet szereztek a döntőben, míg a Shogun SE karatékái összesen 8 arany-, 13 ezüst-, illetve 9 bronzérmet szorgoskodtak össze.

Forrás: Shogun SE

– A diákolimpia döntője az egyik legjelentősebb utánpótlásverseny – hívta fel a Hajdú-bihari Napló olvasóinak figyelmét Rácz Csaba, a debreceni Shogun SE vezetője. – Az elődöntőnek 45 fiatallal vágtunk neki, akik közül szinte mindenki továbbjutott a fináléba. Attól fogva már csak arra készültünk, sajnos kéz- és lábtörések, betegségek nehezítették ezt az időszakot, de így is 39 versenyzőnk mérette meg magát a hétvégén.

Picit változtattunk a felkészülés metódusán, az eddigieknél nagyobb szerepet kapott a pszichológia felkészítés, és az eredmények azt mutatják, bevált az elképzelésünk.

Mindenki tisztességgel helytállt, a 30 megszerzett érem kimagasló teljesítmény. Feltétlenül szeretném kiemelni Szabó Bencét, aki ifjúsági válogatottként formagyakorlatban és küzdelemben is aranyérmes lett. Ő az utóbbi időben komoly fejlődésen ment keresztül, de szerencsére mások is – Uszkai Flóra, Terbócs Roland – szereztek érmet mindkét versenyszámban. Nagyon büszke vagyok a gyerekekre! – értékelt az ötdanos mester. Azért is volt fontos a debreceni diákolimpiai döntő, mert bár önmagában nem számított válogatóversenynek, ám az ott született eredmények mégis beszámítanak a novemberi, bulgáriai utánpótlás Európa-bajnokság kvalifikációjába.

MSZ