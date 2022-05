Hetényi Zoltán szerződést hosszabbított a DEAC jégkorongcsapatával: a 2018 óta Debrecenben játszó kapus újabb egy évre írt alá, közölte a klubhonlap.

Az épp az egyetemi vizsgaidőszakra koncentráló Hetényi a deac.hu-nak többek között elmondta, pozitív benyomásokkal gazdagodva tért haza az 1/A-csoportos vb-ről. – Nem is lehettek másféle élményeim, hiszen sikerült feljutni az elitbe. Ami az én szerepemet illeti: mivel nem sokkal a világbajnokság előtt összeszedtem egy kisebb sérülést és egy betegséget is, a szövetségi kapitánnyal együtt úgy döntöttünk, hogy nem érdemes kockáztatni. Már csak négy meccsem hiányzik a századik válogatottsághoz, bízom abban, hogy ez is összejön jövőre, a vb ideje alatt – osztotta meg a kapus, hozzátéve, nem bánná, ha mostanában több ideje lenne a családjára, erre azonban egy kicsit még várnia kell.

Hetényi a következő szezonnal kapcsolatos várakozásairól is beszélt. – Jó lenne harmadszor is bejutni a Magyar Kupa döntőjébe, és a múlt idényhez képest előrébb végezni az Erste Ligában. Ennek feltétele, hogy egy ütőképes csapat álljon össze itt az előszezon során. Annyit a magam nevében feltétlenül megígérhetek, hogy mindent meg fogok tenni a minél jobb szereplés érdekében – zárta szavait a hálóőr.