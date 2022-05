A Debreceni Egyetem női futsalcsapata a közelmúltban létrehozott egy TikTok-csatornát, ahová néhány perces videókat töltenek fel az aktuális mérkőzésük előtti, alatti és utáni pillanatokról. Világviszonylatban nem egyedi az ötlet, sok népszerű sportoló és klub készít ilyen tartalmakat, viszont a megyében ritka az együtteseknek, illetve a sportolóknak ez a fajta népszerűsítése.

Az ukrán bajnokcsapat tagja

Üveges Katalin, a DEAC női futsalegyüttesének csapatkapitánya, a TikTok-videók készítésének egyik ötletgazdája nyilatkozott a Hajdú-bihari Naplónak. – Ez a történet úgy indult, hogy nekem van egy ukrán fogadott vendégem, Anastasiia Dmitrenko, aki a háború miatt érkezett Magyarországra. Egyébként ő a hazája női futsal első ligájában szerepelt a bajnokcsapat tagjaként, és ő hobbiból foglalkozik TikTok-tartalmak készítésével. Innen jött az ötlet, hogy a mi gárdánknak is lehetne sportágat, csapatot népszerűsítő videókat csinálni. Neki is tetszett a felvetésem, így ezeket a néhány perces anyagokat ő készíti el a gárdánk platformjára – mondta.

A debreceniek futsalosa azt is elmondta, hogy a jövőben rendszeresek lesznek a TikTokon megosztott tartalmak. – Az idei szezonunk nemsokára véget ér, a nyári szünetben valószínűleg kevesebb lesz a videó, de szeretnénk legalább a meccsek kapcsán megosztani ilyen tartalmakat a következő idényben is rendszeresen. Már próbálom eltanulni Anastasiiatól a videóvágást, hogyha visszatérne hazájába, akkor én tudjam tovább vinni a csatornát.

Szerintem egészen népszerűek vagyunk, az egyik videónk például, amelyet a saját oldalamra is feltöltöttem, már 30 ezer megtekintés felett jár. Ez minket is nagyon meglepett, hogy ennyien kíváncsiak ránk

– nyilatkozta, majd arra is kitért, hogy szerinte ezekkel a tartalmakkal elindíthatnak-e egy folyamatot a megyében. – Nemrégiben láttam, hogy az U14-es együttesünk is készített saját TikTok-oldalt, én csak örülnék neki, ha a környéken is elterjedne ez a trend, hiszen ezzel is meg lehet ismertetni a sportágakat, csapatokat, illetve játékosokat, olyanokkal, akik maguktól nem is érdeklődnének az adott gárda, vagy sportág iránt – zárta gondolatait.

Üveges Katalinékra fontos mérkőzés vár a hétvégén, hiszen az egy csapat három sikeréig tartó bajnoki fináléban 2–0-s előnyből folytatják a Budaörs ellen vasárnap 15 órától a DESOK-ban.

Arany Balázs