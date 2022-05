A szlovákiai labdarúgó-bajnokságban szereplő Dunaszerdahely a hivatalos honlapján jelentette be, hogy érvényesítette a 26 éves Balogh Norbertre vonatkozó opcióját; a játékos 2025-ig kötelezte el magát a DAC mellett – számolt be róla a klub hivatalos oldala.

– Az előző hónapokban éreztem a klub és a szakmai stáb bizalmát, így bizakodtam, hogy a kölcsönjáték lejárta után is a DAC-ban maradhatok. Bevallom, csak a holnapi záró meccs utánra vártam a vezetés döntését, kellemesen meglepett, hogy már előtte lezajlottak a tárgyalások – mondta Balogh Norbert, aki eddig 11-szer szerepelt a DAC színeiben, és 2 gólt szerzett. – Már az érkezésemkor nagyszerű, otthonias közösség és környezet várt. Mindezt persze a szurkolóknak is köszönhetem, de úgy érzem, ki kell emelnem, hogy Joao Janeirónak is hálával tartozok. Az új szerződéssel most már végleg itthon vagyok Dunaszerdahelyen, aminek nagyon örülök – mondta.

A 26 éves Balogh a ­DVSC-ben nevelkedett, és 18 évesen bemutatkozott a klub színeiben a magyar élvonalban. A patinás Palermo is felfigyelt a 196 centiméter magas támadó játékára: 2016 januárjában – több mint 2 millió euró fejében – igazolta le a debreceniektől.

HBN