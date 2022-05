Hosszabbítás után 6–5-ös győzelmet aratott a Debreceni Egyetem férfi futsalcsapata hétfő este, és ezzel még egy lépéssel került közelebb az áhított bronzéremhez. A harmadik helyért folyó párharc első összecsapásán némi meglepetésre a DEAC idegenben 5–3-ra múlta felül a veszprémieket, és hétfőn a bravúr hazai pályán való megismétlésére készült Elek Gergő alakulata.

Az eredetileg meghirdetettnél némileg hamarabb indult a találkozó a DESOK-ban, amelyet a vendéglátók kezdtek nagyobb elánnal. Meg is lett a gyümölcse, hiszen a negyedik percben megszerezte a vezetést a Debrecen: egy Siska Gergő-Rodrigo összjáték után utóbbi lőtte ki jobbról a hosszú alsót. 1–0

A középkezdést követően ugyanez a duó akár meg is duplázhatta volna az előnyt, de a brazil lövésébe beleértek a védők. A cívisvárosiak igyekeztek magasan letámadni az ellenfelüket, akik a találkozó elején igencsak sebezhetőnek tűntek. Idővel aztán a dunántúliak is felébredtek Csipkerózsika-álmukból, és bizony Krajcsi Bence sem unatkozott a hazai kapuban.

Nagy volt az iram, inkább a Debrecen akarata érvényesült, Fehér Zsolt nem véletlenül bosszankodott többször is csapata futsalját látva, időt is kért a bakonyiak edzője. Tatai József helyzeténél Fortuna is fogta a cívisvárosiak kezét. Kiegyenlítetté vált a találkozó, egymás hibáiból éltek a felek, a labdaszerzésekből mindkét alakulat igyekezett a lehető leggyorsabban az ellenfél kapuja elé juttatni a játékszert. Egy ártatlan ütközést után Everton, a Veszprém brazil sztárját kellett ápolni.

A 17 percben növelte előnyét az egyetemi gárda: Thiago pazar passzát váltotta gólra Szentes-Bíró Tamás. 2–0.

A hajrára próbált erősíteni a vendégcsapat, de kétgólos hazai fórnál vonultak pihenőre a futsalosok.

Fordulást követően Rodrigo második találatával már komoly előnybe került a DEAC, nem véletlenül szakadt ki a hangos Vamos! felkiáltás a brazil labdazsonglőrből. 3–0.