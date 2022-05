A tavalyi sérülés már a múlté, idén a lehető legmagasabb célokért küzd ifjabb Adorján Zoltán. A salakmotoros legenda fia két kategóriában is meg akarja mutatni tudását, supermotóban és flat trackban is olyan teljesítménnyel kíván előrukkolni, amire igazán büszke lehet.

Szerelem első motorozásra

– Az elmúlt idény rosszul sikerült, egy bukás következtében négy helyen tört el a kulcscsontom, és a bordáim sem maradtak épek. A kényszerpihenő miatt mindössze két supermoto-viadalon tudtam starthoz állni, az amatőr bajnokság futamain egy hatodik és egy második helyet szereztem. Emellett belekóstoltam a flat trackbe, ami egy új szerelem az életemben. Szilvási Peti és Kuncz Ricsi barátom hívott meg egy vasadi gyakorlásra, s mivel volt egy könnyen flat trackre alakítható motorom, így kipróbáltam ezt a sportágat is.

Bevallom, nagyon megtetszett, így örömmel és nagy izgalommal fogadtam el azt a lehetőséget, hogy édesapámmal, illetve Kuncz Ricsivel elinduljunk egy csapatversenyen Ausztriában. Rengeteg pozitív élménnyel gazdagodtam, s a szívem egy része a flat tracké lett

– kezdte a beszélgetést a 36 esztendős motoros, aki a munkája mellett – egy saját vállalkozást, s több tucat munkatársat irányít – hódol a kétkerekű száguldásnak.

Erős kezdés

Adorján Zoltán nem bízott semmit a véletlenre, profi versenyzőket megszégyenítő téli felkészülésen van túl. – A téli hónapok során motokrossz edzésekkel, illetve egy harcművész barátom, Farkas Tamás irányítása mellett fizikai tréningekkel alapoztam a versenyszezonra. Természetesen a motorom – ami egy Husqvarna FS 450-es – szintén alapos felkészülésen ment át, apró darabokra szedtük a vasat, s minden alkatrészt kicseréltünk rajta, aminek szükségét éreztük. A motor versenykész állapotba hozása öt hétig tartott, de megérte az aprólékos munka! – fogalmazott a debreceni versenyző, aki a céljairól is beszélt.

Forrás: Adorján Zoltán

– A supermoto-bajnokság idén négy fordulóból áll, melynek első viadalát sikerült megnyernem. Visontán rendezték a megmérettetést, amit a felkészülési edzéseknek hála, igen jól ismertem. Már az időmérő tréningen is jól ment a motorozás, enyém volt a legjobb idő, és szerencsére a jó formát át tudtam menteni a versenyre. Jó kezdés van mögöttem, de már a következő fordulóra készülök. Jelenleg annyi biztos, hogy június 11-én rendezik, ám a helyszín még kérdéses. Eredetileg a hajdúhadházi Dakar Ring lett volna a házigazda, ám a pálya még nem kapott versenyrendezési engedélyt. Az a tervem, hogy a magyar versenyeken túl az osztrák-cseh, közös rendezésű bajnokság két fordulóján is megmérettetem magam, de ez nagyban függ a hazai versenynaptártól, és a flat tracktől is, ugyanis a salakos száguldást prioritást élvez nálam! Ez a sportág még gyerekcipőben jár nálunk, de azt érzem, kezdi megvetni magát a magyar motoros társadalomban.

Amellett, hogy nagyon élvezem ezt a fajta motorozást, szeretném eredményesen is csinálni, éppen ezért mindent megteszek azért, hogy kiérdemeljem a jogot a világbajnoki szereplésre.

Az elmúlt esztendőhöz hasonlóan újra Debrecen rendezi a világbajnokság egyik döntőjét, ahol egy magyar pilóta szabadkártyával indulhat. Bízom benne, hogy az én nevem szerepel majd azon a startlistán az október 1-jei vébédöntőben! – mondta határozottan Adorján Zoltán.

A debreceni motorversenyző elárulta, a csapatában az édesapja, az örökös magyar bajnok a menedzser, aki a motor technikai és a fia mentális felkészítéséért felel. Emellett Adorján klubja, a Motomax vezetője, Kuncz Richárd az, aki vezetéstechnikai tanácsokkal látja el a hajdúsági versenyzőt.

Boros Norbert