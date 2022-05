Az idei második debreceni salakmotorversenyt rendezték meg a Perényi Pál Salakmotor Stadionban. Néhány héttel ezelőtt a Húsvét Kupára amolyan bemelegítésként tekintettek a szervezők, azonban ezúttal már rendkívül komoly tétje volt versenynek. A húsz futamos viadal legjobb öt pilótája jut tovább a szlovéniai challenge-be.

Az esemény megnyitójaként felsorakoztak a tribün előtt a vaspapucsosok, és Balázs Ákos, Debrecen alpolgármestere köszöntötte őket, illetve a kilátogató szurkolókat. A városvezető elmondta, hogy mennyire fontos a salakmotor Debrecennek, amelyet az ország sportfővárosaként emlegetett.

13 ország összesen 16 versenyzője alkotta a mezőnyt, amelyben a startot megelőző napokban történt egy csere. A sérülést szenvedő lengyel Szymon Wozniákot honfitársa, Gleb Chugunov váltotta. A pótversenyző rögtön megmutatta, hogy nem járt rosszul vele a közönség, hiszen a nyitófutamot magabiztosan megnyerte. Magosi Norbert, a SpeedWolf salakosa első futamában a negyedik pozícióban végzett. Az első teljes kör talán legnagyobb meglepetése volt, hogy a dán Michael Jepsen Jensen, a kvalifikáció egyik legnagyobb esélyese az első futamában csak negyedik helyen végzett.

Forrás: Kiss Annamarie

Pontszerzés

Magosi Norbert a verseny előtt elmondta a Naplónak, hogy nagyon erős ellenfelekkel kell megküzdenie, azonban a célja, hogy egy futamgyőzelmet szerezzen. A második kör első menetében ha az még nem is, de a pontszerzés összejött neki. A lengyel Janusz Kolodziej — ahogy arra számítani lehetett — magabiztosan szerezte meg a győzelmet az első két futamában, rajta kívül a lett Andzejs Lebedevs tudott duplázni.

A viadal második feléhez érve kezdett körvonalazódni, hogy melyik versenyzők esélyesek a továbbjutásra, Kolodziej például nyugodtan várhatta a folytatást, hiszen ő volt az egyedüli, aki az első három futamát egyaránt megnyerte. Magosi Norbert a negyedik körben ismét a negyedik helyen végzett, így már csak egy lehetősége volt pontot vagy pontokat szerezni. A Wozniák helyett beugró Chugunovnak meggyűlt a baja a technikával, hiszen az első négy futamból kétszer is leállt alatta a paripa. Azért is lehet ez fájó a fiatal lengyelnek, mert a másik két futamát viszont megnyerte, de így az utolsó kör előtt minimálisra csökkentek a továbbjutási esélyei.

A lelátón helyet foglaló több mint 3 ezer néző rendkívül izgalmas küzdelmeknek lehetett tanúja, egyedül a gyülekező szürke felhők miatt volt okuk aggodalomra. A 17. futamból a versenybíró a lengyel Kacper Worynát kizárta, azonban ez nagy öröm volt a debreceieknek, hiszen Kovács Roland, a SpeedWolf salakosa vette át a helyét, aki ha már ott volt, szerzett is egy pontot. Az utolsó előtti futamban indulók közül hárman a továbbjutás reményében álltak a rajthoz, a francia Dmitri Berge egy győzelemmel ki is harcolta azt. A nap utolsó futamán Magosi Norbert is rajthoz állt, és szépen búcsúzott a debreceni közönségtől, mert egy harmadik hellyel újabb pontot szerzett.

Különfutamok

Az alapfutamok után a győztesre fény derült, a lengyel Janusz Kolodziej egész délután remekül motorozott, és megérdemelten nyerte meg az Eb-kvalifikációs versenyt. Azonban a helyezések és a továbbjutás eldöntéséhez meg két különfutamra volt szükség. A 4-5-6. helyezéseket eldöntő versenynek a challenge-be jutás volt a tétje, ennek megfelelően óriási küzdelem volt a salakon, amiből a lett Lebedevs jött ki győztesen, Jepsen Jensen lett a második, kivívva a továbbjutást Szlovéniába. A dobogó második helyéért pedig a svéd Jacob Thorssel és a francia Dmitri Berge vívott különfutamot a délután záróakkordjaként, amit a francia pilóta nyert.

Ismét remek hangulatú viadal szemtanúja lehetett a cívisvárosi publikum a Perényi Pál Salakmotor Stadionban szombat délután, és nagy szerencsére még az eső is elkerülte az ovált.

Bakos Attila