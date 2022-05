– Heti három-négy edzésünk volt, a hétvégéken is gyakoroltunk alkalmanként akár három órát is. Büszke vagyok magunkra és nagyon elégedett vagyok az eredménnyel. A mi sportágunk is dinamikusan fejlődik, egy edzőnek ezekkel lépést kell tartania, és követnie az aktuális trendeket. Magam is rengeteg workshopra, képzésre járok, külföldi edzőket hívunk meg magunkhoz, hogy minél szélesebb tudásból, tapasztalatból meríthessünk. Igyekszem képezni magam, és az internetről a lehető több információt beszerezni: szakirodalmat böngészek, videókat nézek annak érdekében, hogy minél jobb edző váljon belőlem. A mi kategóriánk koreográfiája rengeteg elemből áll, amely ötvöz talajakrobatikát – például oldalszaltót, ugrásokat, forgáskombinációkat – balettet, jazzt, hiphopot, úgyhogy mindenből topon kell lennünk, de ez ennek az egyik szépsége – nyilatkozta a fiatal edzőnő.

A DEAC cheerladerei számára remek felkészülést jelentett a szombati verseny a pár hét múlva kezdődő Európa-bajnokságra, hiszen a bírók véleménye, a pontozólapok alapján a kontinensviadalra ki még ki tudják majd javítani azokat az esetleges hibákat, amiket most észrevettek a szakemberek.

MSZ