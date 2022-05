Az utolsó éves középiskolások túl vannak az írásbeli érettségik első hetén, köztük a DEAC olimpikon kardvívója, Battai Sugár Katinka is. A fiatal versenyző – aki a Debreceni Ady Endre Gimnázium végzős diákja – pénteken délután, a német írásbelijét követően az iskolája előtt beszélt a Naplónak eddigi tapasztalatairól.

A múlt hétvégén még Budapesten nyerte meg a nemzetközi U23-as válogatót, aztán hétfőn már indultak a vizsgák. – Nagyon izgultam az első napon, ráadásul magyarból emelt szintre jelentkeztem, ezért hétfőn nem is a saját sulimban voltam. Szerencsére reggel néhány drámás évfolyamtársammal találkoztam, velük együtt vártuk a kezdést, és az egy kicsit megnyugtatott. Aztán ahogy megkaptam a lapokat, teljesen elszállt az izgalom, és már csak a feladatokra koncentráltam. Akkor tudatosult bennem, hogy ez is „csak” egy olyan számonkérés, amilyeneket eddig csináltam. Nem szeretnék semmit elkiabálni, de azzal az érzéssel álltam fel a padból, hogy egész jól ment – mondta.

Az ifjú sportoló elárulta, hogy „nem nagy matekos agy”, de az utolsó évben a tanáruk segítségével alaposan fel tudott készülni a keddi vizsgára. A történelemtől azonban jobban tartott, mert a sok hiányzás miatt arra nehezebben tudott felkészülni.

– Péntekre már eléggé elfáradtam. A németnél volt 1-2 feladat, amivel kapcsolatban kétes érzéseim vannak, de alapvetően jól sikerült. Ez volt az utolsó írásbelim, mert testnevelésből gyakorlati feladatok várnak majd rám, úgyhogy egészen megkönnyebbültem, mert ezen a részén már túl vagyok – fogalmazott.

Nem hasonlítható össze

Battai Sugár Katinka a vívás kapcsán már rengetegszer volt olyan helyzetben, hogy teljesítenie kellett egy-egy megmérettetésen. Ettől függetlenül az érettségi vizsgákat elmondása szerint másképp éli meg. – Nem hasonlítható a kettő egymáshoz, mert évek óta edzek a viadalokra, amik folyamatosan készítenek a többire. Az igazság az, hogy az iskola az utóbbi pár évben szinte másodlagos volt, de amikor volt rá lehetőségem, akkor tanultam. A vizsgákhoz már igyekeztem úgy állni, hogy nem izgulom túl magam, úgyhogy szerencsére ez nem blokkolt – árulta el.

A versenyző úgy érezte, hogy eleinte volt némi szemrehányás felé a sok hiányzás miatt, aztán egyéni tanrendet kapott.

Az igazgatók és a tanárok is nagy türelemmel, segítséggel fordultak felém, ők is látták, hogy van értelme a sok edzésnek és versenynek. Most, az utolsó évben a tanáraim és az osztálytársaim is igyekeztek mindenben támogatni, úgyhogy nagyon hálás vagyok nekik ezért

– mondta.

Az ifjú kardvívónak szinte egy szusszanásnyi pihenője sem akadt a pénteki vizsgát követően, hiszen este már Ferihegyről indul repülőgéppel a tuniszi világkupára.

