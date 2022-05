Bocskai SE – BUSE 0–1 (0–0)

Vezette: Gulyás S. (Sápi Cs., Kiss B.)

Bocskai SE: Bányai Cs., Pólyik D. (Kolompár R.), Vincze V., Nánási D., Kolompár K., Ménes M., Kolompár K., Kovács Gy. (Forgács I.), Nemes E., Károlyi A. (Kiss T.), Szabó K. Edző: Varga Zsolt

BUSE: Alimán Gy., Békési D., Erdei Sz. (Erdei K.), Csordás J., Polonio-Guerreiro J., Trencsényi J., Nagy K. (Chlebik B.), Ertsey Zs., Ékes G., Váradi M., Nagy I. (Mező L.). Edző: Szitkó Róbert

Gól: Erdei Sz. Ifi: 2–2

Varga Zsolt: Nagyon akartunk nyerni, de az előre játékunkkal sok baj adódott. Majd kockáztatni kellett, de ekkor se éreztem az átütő erőt a játékunkban. Sajnos a kapufa is kifele pattan mostanában. Talán 1 pontot érdemeltünk volna, de jelen helyzetünkben ez se jelentene nagy segítséget.

Szitkó Róbert: Eddig nem nyilatkozott.

Püspökladányi LE – Egyeki SBSE 2–4 (1–2)

100 néző. Vezette: Kovács Á. (Gálfi F., Szilágyi Z.)

Püspökladányi LE: Nagy J., Bodó T., Bernáth G., Simon N., Ferenczi L., Török T. (Horváth I.), Dajka L. (Veres S.), Berde M., Pap L., Fegyverneki Zs., Daróczi D.(Nagy V.). Edző: Szabó Máté

Egyeki SBSE: Pap Z., Zsólyomi D., Kun R., Len Sz., Farkas Z., Len Á., Mester T. (Kardos M.), Tóth Sz., Ficsór B.(Kecskés G.), Torma S., Farkas Z. Edző: Farkas Zoltán

Gól: Dajka L., Pap L., illetve Farkas Z.(4). Jók: Dajka L., illetve mindenki. Kiállítva: Fegyverneki Zs. Ifi: 8–1

Szabó Máté: Teljesen megérdemelten nyert az ellenfél. Rossz szellemben léptünk pályára, ez az én hibám is. Nem éreztük át a mérkőzés súlyát, lomhák, lassúak voltunk. Rossz napunk volt. Többen hibázunk, mi is és a játékvezető is, ez benne van a sportban, de az, hogy a mai játékvezetőben semmi alázat nem volt a sport iránt, ez tűrhetetlen, végig vigyorogva össze-vissza fújta a meccset, nyilván neki ez nem volt fontos, nekünk igen. Sápi Csaba elnök úrnak mihamarabbi visszatérést kívánunk, nem teljes nélküle a Hajdú-Bihar megyei futball.

Farkas Zoltán: Mindkét félidő első 10 percét leszámítva kontrolláltuk a meccset, és megérdemelten nyertünk. Ehhez remek egyéni teljesítmények kellettek, ami mind a védelemben, mind a középpályán, mind a támadó sorban megvolt. Így csak gratulálni tudok a csapatnak, nagyon jól álltak ehhez a mérkőzéshez. Az ifi csapatot pedig sajnálom, a felnőtt csapat miatt picit beáldoztuk őket. Ez egy remek győzelem volt.

Sárrétudvari KSE – Derecskei LSE 1–3 (1–1)

100 néző. Vezette: Erdélyi T. (Forgács K., Tóth G.)

Sárrétudvari KSE: Kiss B., Szabó T., Kiss Cs., Tóth N., Füleki B., Vass Á., Gál M. (Rostás R.), Nagy L., Nemes B. (Turai A.), Rostás D. (Vincze Cs.), Nagy M. Edző: Földesi Ambrus

Derecskei LSE: Fülöp G., Szilágyi M., Bun R., Alimán J., Komjáti D., Bozsányi T., Csizmadia Cs. (Pintér D.), Burkus D., Tonhaizer F., Borbíró D., Vadász I. Edző: Szép Sándor

Gól: Vass Á., illetve Burkus D. (2), Pintér D. Jók: Burkus D. a mezőny legjobbja és mindenki. Ifi: 4–0

Földesi Ambrus: Sajnos olyan szériában vagyunk, hogy a mérőzés kulcsszituációiban nem tudjuk értékesíteni a helyzeteinket.

Szép Sándor: Elég régen volt már, amikor sikerélményben volt részünk Sárrétudvari csapata ellen, de a mai mérkőzést teljesen megérdemelten húztuk be. Gratulálok valamennyi játékosnak, nagyszerű teljesítményt nyújtottak, van még 3 meccsünk, amelyeket megpróbálunk kimaxolni. A mai győzelmünket szeretném a tegnap született első unokámnak, Szép Nela Klárának ajánlani.

Hajdúnánás FK – Hajdúböszörményi TE 2–0 (1–0)

Vezette: Szabó P. (Csiszár K., Papp N.)

Hajdúnánás FK: Kanócz B., Papp L., Bencze D. (Tóth B.), Vadász L., Kiss L. (Kökényesi Zs.), Linzenbold Zs., Újvári Zs., Lakatos N., Fodor J., Andorkó S., Lovas M. Edző: Daróczi Péter

Hajdúböszörményi TE: Tóth Cs., Ignáth T., Dénes S., Papp N., Forgó P., Somogyi M., Szilágyi M., Gyarmati Z.(Borbély M.), Hutka D., Pásztor D. (Máthé G.), Kocsis L. (Reszler Zs.). Edző: Tóth Csaba

Gól: Lakatos N., Lovas M. Kiállítva: Vadász L., illetve Hutka D. Ifi: 1–7

Daróczi Péter: Eddig nem nyilatkozott.

Tóth Csaba: Remélem, hamar megtaláljuk a góllövő cipőket, mert rúgott gól nélkül nehéz még a pontszerzés is. Gratulálok a hazai csapatnak!

Hajdúsámson – DSC-SI 4–0 (1–0)

50 néző. Vezette: Juhász D. (Török Cs., Tóth H.)

Hajdúsámson: Nagy P., Kiss J. (Jánosi B.), Nagy I., Halász Z., Preku D. (Tóth G.), Mertin L., Bordás Á. (Dávid T.), Szabó B., Kiss R., Tóth B., Faragó B. Edző: Halász Zoltán

DSC-SI: Sallai J., Tóth Cs. (Szabó P.), Tapoti J. (Szikszai A.), Kovács P., Cseke B., Somogyi I., Buglyó A., Félegyházi Z., Sütő N., Haraszin Zs., Virág B. (Zsoldos M.). Edző: Selyem Nándor

Gól: Halász Z., Kiss J., Mertin L., Szabó B.

Halász Zoltán: Az első félidőben nem találtuk a játék ritmusát, pontatlanul, erőtlenül játszottunk. A második játékrészben már több szép támadásunk is volt, a második gólunkat követően pedig felszabadultan futballozva, magabiztosan győztünk.

Selyem Nándor: Eddig nem nyilatkozott.

Balmazújvárosi FC – DASE 1–2 (0–1)

250 néző. Vezette: Gyuga Zs. (Nagy Z., Pusztai Z.)

Balmazújvárosi FC: Csorvási T., Rőth A. (Kovács M.), Molnár Sz. (Liptai B.), Szabó B. (Bajusz M.), Tóth G. (Rákos B.), Galla P., Kerekes B. (Nagy Z.), Urbin P. (Miterkó B.), Bokros T., Fodor T. (Silling M.), Sándor H. Edző: Lajos Ferenc

DASE: Polyák F., Kiss L. (Hegedűs Gy.), Nagy B. (Deák Z.), Molnár B. (Éder B.), Fényi B., Csák Zs., Szabó J. (Győri R.), Éder G. (Beresnyák A.), Bucz B. (Kang J.), Ramakhutla S., Balogh B. Edző: Kovács Miklós

Gól: Miterkó B., illetve Csák Zs. (2). Jók: Tóth G., Sándor H. Kiállítva: Csorvási T.

Lajos Ferenc: Egy kiállítás, sok kihagyott helyzet, ezt a mérkőzést elbaltáztuk, de a bajnokságot nem.

Kovács Miklós: Először is gratulálok a Balmazújváros bajnoki címéhez, hiszen a históriás könyvekben ez fog először megjelenni. Azonban azt sem veheti el senki tőlünk, hogy sikerült a bajnokot a cím megszerzése utáni első meccsen legyőznünk, és ehhez nagyon gratulálok a srácaimnak is, hiszen óriásit küzdöttek. Volt nehéz periódusa a mérkőzésnek, amikor sem védekezésben, sem támadásban nem tudtuk annyira megvalósítani azt, amit szeretnénk csinálni, de sikerült akár kapus bravúroknak, akár a szerencsének köszönhetően túllendülni, majd újabb gólt szerezni. Ezt követően azt gondolom, ismét kontrolláltuk a mérkőzést és összességében megérdemelten hoztuk el a 3 pontot.

DEAC II – Monostorpályi SE 2–1 (1–0)

Vezette: Takács I. (László J., Zámbó T.)

DEAC II: Urbán G., Kertész K. (Sütő B.), Barabás Z., Papp B., Orbán A. (Kuszkó D.), Katona Z., Váradi L., Balogh Á., Kasza Á. (Fodor T.), Kemecsei Cs., Patócs R. Edző: Katona László

Monostorpályi SE: Szabó I., Csirkés I. (Varga B.), Sós D., Bojti Á., Rostás G. (Gyöngy T.), Sólyom M., Erdős B. (Nyilas Sz.), Szilágyi A., Bacsó A. (Bodnár L.), Gyügyei Z., Illés D. (Nagy A.). Edző: Bereczky Bence

Gól: Kertész L., Fodor T., illetve Sólyom M. Ifi: 1–1

Katona László: Eddig nem nyilatkozott.

Bereczky Bence: Meccs előtt kaptunk egy tálca sört a hazaiaktól, cserébe három pontot ajándékoztunk nekik. Mielőtt bárki bundát sejtene, csupán a kihagyott helyzetek sokaságára gondolok. A futball nem pontozásos sportág, a meccs utáni „bókokat” meg a hajunkra kenhetjük. Köszönjük a szurkolóink támogatását, nekünk ők a legjobbak az egész megyében.