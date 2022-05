A Hajdú-bihari Napló az OTP Bank Liga idei szezonjára azzal az ötlettel állt elő, hogy megkeres két a DVSC-hez kötődő sportbarátot, hogy kövessék végig az egész 2021–2022-es idényt lapunkkal együtt. Nagy örömünkre Bernáth Csaba, a Loki legendás focistája és Szebeni István, a TV2 nyíltan futball- és sportrajongó műsorvezetője is igent mondott felkérésünkre. A fiúk feladata, hogy minden forduló előtt elmondják várakozásaikat és megtippeljék a mérkőzések pontos végeredményét. A telitalálatért 3, a kimenetel és a gólarány eltalálásáért 2, a kimenetel eltalálásáért pedig 1 pont jár.

Az utolsó fordulóban a Debreceni VSC az MTK-hoz látogat vasárnap délután. A Loki már korábban bebiztosította a bennmaradást, a házigazdáknak viszont csak akkor van egyáltalán esélyük elkerülni a kiesést, ha nyernek. Joan Carrillóék számára is van tétje a találkozónak, hiszen a többi meccs eredményétől is függően végezhetnek a hatodik és a kilencedik hely között bármelyiken. A felsőházba jutáshoz győznie kellene a piros-fehéreknek. – Profi futballistákról beszélünk, akiktől harcos, agresszív játékot várok. Felszabadultan lehet futballozni egy győzelmi kényszerben játszó együttessel szemben. Nem is olyan sokára kezdődik az új szezon, a focisták jövőjének a szempontjából sem mindegy, hogy ki hogyan zárja az idényt – mondta az egykori védő, majd rátért az ezüstcsatára. – Szerintem a Kisvárda megtartja az előnyét, mert simán veri azt a Zalaegerszeget, amelyik az edzőváltás óta nagyon nem találja önmagát. A várdaiak soha nem látott siker kapujában vannak, és nem is engedik ki a kezükből – fogalmazott.

Van tétje a meccsnek

Szebeni István is hasonlóan vélekedik a DVSC utolsó mérkőzése kapcsán. – Szerintem egy olyan összecsapás, ami pontokról és helyezésekről dönt nem nevezhető tét nélkülinek, már csak a szurkolók miatt sem, akik biztos sokan elkísérik az együttest. Csalódnék, ha a csapat nem venné komolyan és nem adna bele mindent vasárnap délután, úgyhogy azt várom, hogy nyerni fognak a fiúk, és szépen búcsúznak – mondta.

A tippversenyben Bernáth Csaba öt ponttal vezet az utolsó fordulót megelőzően, ezért Szebeni Istvánnak kell inkább kockáztatnia. – Próbálok úgy tippelni, hogy be tudjam hozni a hátrányt, de azt eddig is láthattuk, hogy a papírforma-eredményekkel is előfordult, hogy nullázott az ember. Ez a 12 csapatos mezőny varázsa, ebben a szezonban pedig főleg nagyon sok kiszámíthatatlan meccs volt – mondta el véleményét a televíziós szakember.

Bakos Attila