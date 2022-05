Megyei kupadöntőt rendeznek szerdán 17 órától Balmazújvároson, ahol a megyei labdarúgó-bajnokság első osztályát korábban már megnyerő újvárosiak a Monostorpályit fogadják. Kijelenthető, hogy a kiírás végére a két legerősebb megyei gárda jutott be a fináléba, így garantált az izgalom, és a gólok.

A monostorpályi együttes tagjai jó hangulatban várják a kupadöntőt, mivel a hétvégi DASE elleni győzelemmel biztossá vált, hogy második helyen zárják a bajnokságot. – Meg is ünnepeltük, hogy nagyszerű szezont futunk, a célkitűzést már teljesítettük a bajnoki éremmel, valamint a főtáblás szereplés kivívásával, a döntőben szeretnénk feltenni az i-re a pontot – válaszolta a Hajdú-bihari Napló megkeresésére Bereczky Bence, a Monsotropályi edzője.

– Az idény vége eléggé erőltetett menet számunkra, szerda-szombat ritmusban játszunk folyamatosan, bízom benne, hogy mindenki rendelkezésemre fog állni. Nyomás nincs rajtunk, szeretnénk egy élvezetes meccset játszani, amelynek végén mi emelhetjük magasba a kupát. Ismerjük a Balmazújvárost, jó játékerőt képviselő csapatról van szó, ahol kiváló egyveleget alkotnak a fiatalok és a rutinos játékosok, nem véletlen, hogy bajnokok lettek. A bajnokságban két szoros meccset játszottunk velük, véleményem szerintem most is nüanszok fognak dönteni. A hazai pálya ellenfelünket fogja segíteni, de hozzászoktunk, hogy a megyei kupában folyamatosan idegenben játszunk

– ismertette a fiatal szakember, aki biztos benne, a nem éppen szurkolóbarát 17 órás kezdés ellenére sokan elkísérik a csapatot Balmazújvárosba. – Már a hétvégén is téma volt a kupadöntő szurkolóink között, várják a találkozót. Volt, aki azon bosszankodott, hogy munkahelyi elfoglaltságok miatt nem tud ott lenni, és volt, aki azon, hogy nem a Nagyerdei Stadionban rendezik meg a mérkőzést, néhány éve ugyanis még ott játszották a megyei kupadöntőt. Szerencsére irigylésre méltó a viszony a klub felnőtt és utánpótlásjátékosai között, az ifisták, serdülők is ott szeretnének lenni a döntőn, szervezzük nekik az utat Balmazújvárosba, szóval a hangulatra biztos nem lesz panasz – nyilatkozta Bereczky Bence.

A papíron hazai oldalon is bizakodnak, Lajos Ferenc, az újvárosiak edzője biztos benne, jó és hangulatos mérkőzést láthat majd az, aki kilátogat a Városi Stadionba. – Lesz pár hiányzónk munkahelyi, tanulmányi elfoglaltságok miatt, de megoldjuk, hiszen eddig is 35 játékosnak – ebből 25-nek kezdőként – adtam lehetőséget az idényben. Nagyszerű csapat a Monostorpályi, de hazai pályán nem lehet más a célunk, mint a kupagyőzelem, jó lenne a bajnoki arany után a megyei kupát is begyűjteni – fogalmazott a szakember.

Ugyancsak szerdán rendezik 17 órától rendezik a bronzmérkőzést is, itt a Létavértes fogadja a Sárrétudvarit. Ennek a meccsnek is nagy a tétje, hiszen a harmadik helyezett is kijut a Magyar Kupa országos táblájára.

MSZ