Az MVFC Berettyóújfalu futsalosai az Újpest vendégei voltak hétfőn este a férfi futsal NB I. felsőházi rájátszásának utolsó fordulójában. A Trencsényi János vezette gárda abban a tudatban utazott a már biztos ötödik helyezett fővárosiak otthonába, hogy egy pontszerzéssel ismét biztosan ott lehet a bajnoki döntőben, ahol újfent a Haladás lehet az ellenfelük. Az UTE hazai pályán kifejezetten jó teljesítményt nyújtott eddig, az alapszakaszban is csak a Mezei-Vill tudott nyerni vendégként.

A hétfő esti találkozón lendületesen kezdtek a csapatok, az újfalui alakulat már az elején egyértelművé tette, hogy nem döntetlenre játszanak, hanem meg akarják nyerni az összecsapást. Rábl Jánosék már egészen magasan letámadták a lilákat, aminek a félidő közepére lett meg az eredménye a két brazil révén: először Rafinha, majd Matheus találtak be. A szünetre 2–0-s vendég előnynél vonultak a csapatok.

A második félidőben is nyomás alatt tartotta ellenfelét az MVFC, a 27. percben érkezett Matheus újabb gólja, ami talán a lényegi kérdéseket el is döntötte. Az Újpest becsülettel küzdött végig, nem adták fel a küzdelmet hazai pályán, a mérkőzés vége fele még a kapus nélküli 5 a 4 elleni játékot is megpróbálták. Újabb találatokat azonban a vendégek szereztek, Matheus még kettőt jegyezhetett, így összesen 4 góllal zárt, csapata pedig 5–0-ra nyert és bejutott a bajnoki döntőbe.

BA