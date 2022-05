Győzelemmel zárta a 2021-22-es idény utolsó idegenbeli mérkőzését a DVSC Schaeffler. A piros-fehérek 33–16-ra nyertek a Vasas ellen szombat délután. Nem vette félvállról a mérkőzést a Debrecen, Szilágyi Zoltán a lehető legerősebb összeállításában kezdette a hajdúságiakat, de a szokásosnál hamarabb elkezdte rotálni a csapatát. A mérkőzés színvonala időnkét hagyott kívánnivalót maga után, néha egészen furcsa jeleneteknek lehettek szemtanúi a Sterbinszky Amália Kézilabdacsarnokba kilátogató nézők.

Félidőben 14–9-re vezettek a cívisvárosiak, és fordulás után sem változott a játék képe, fokozatosan nyílt az olló a két csapat között, először a 42. percben volt tíz a két együttes között. A pályára lépő fiatalok is meghálálták a bizalmat, lelkes játékkal, időnként nagyon szép kunsztokat bemutatva bizonyították, hogy bátran számolhat velük a jövőben a szakmai stáb. Ennek megfelelően simán, 33–16-ra nyert a Debrecen, ilyen arányban is megérdemelten.

Szilágyi Zoltán összességében elégedetten értékelt a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón: – A Vasas az első félidő első felében megnehezítette a dolgunkat, bár ehhez kellettek a hibáink is. Az első tíz percben nem úgy állt össze a védekezésünk, ahogy elterveztük. Ebben az időszakban rengeteg technikai hibát is vétettünk és sok ziccert kihagytunk ki. A folytatásban ezen javítottunk, ekkor már rendben volt a védekezésünk, ebből gyors gólokat szereztünk. A második félidőben örömjátékot mutattunk be, örülök, hogy mindenkinek játéklehetőséget tudtam adni. Ki kell emelnem a kapusainkat, mindketten remekeltek – értékelt a szakember.

Csapó Kyra, a piros-fehérek hálóőre a kapujára tartó angyalföldi lövések több mint felét hárította, ezzel nagyban hozzájárulva a magabiztos sikerhez. – Nagyon örülök, hogy elhoztuk a két pontot, sokat tettünk érte. Megvalósítottuk azokat az elképzeléseket, amiket kért tőlünk a szakmai stáb, idővel a támadójátékunk is feljavult, így örömkézilabda lett a meccs vége – summázott a játékos.

Az idény utolsó bajnokiján a Győrt fogadják Vámos Petráék, a mérkőzés pénteken 18.30-tól kezdődik, mely után a csapat tagjai megkapják a jól megérdemelt bronzérmeket is.

MSZ