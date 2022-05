A meccsre már napokkal ezelőtt elkelt az összes belépő, így nem meglepő módon, igazán remek hangulatban kezdődött el a szezon utolsó bajnokija mindkét tábor hangos biztatásában. A találkozót a vendégek kezdték, Hansen góljával egyből magukhoz is ragadták a vezetést. A debreceniek első találatára a harmadik percig kellett várni, ekkor a búcsúzó Kovács Anna talált a kapuba. A 8. minutumban időt kért Szilágyi Zoltán 4–2-es vendég előnyél. A hazaiak játéka messze nem volt tökéletes, a pontatlanság és a kapkodás jellemezte a lányokat. A taktikai megbeszélés viszont eredményesnek bizonyult, ugyanis a 12. percben Vámos Míra góljával 5–4-re fordított a Loki. Az időkérést követően a hajdúságiak a támadásaikat kapus nélkül vezették, ez igazán eredményesen működött, a 16. minutumban már 8–6 volt az állás. A piros-fehérek két beállóval játszottak Tóvizi Petra és Bordás Réka személyében. Tíz perccel a szünet előtt továbbra is a debrecenieknél volt az előny 10–9-es arányban. A fordulatokban bővelkedő meccsen a 23. percben fordított a Győr 13–11-re. Ekkor ismét időt kért a cívisvárosiak mestere. A félidei szünetre végül 16–13-as vendég előnnyel mehettek a felek.

Forrás: Molnár Péter

Korán egalizált a DVSC

A második játékrészt ezúttal a Loki kezdte góllal, ebben a félidőben is Kovács Anna szerezte az első hazai találatot. A 37. percben Tóvizi révén 17–17-re egalizáltak a hazaiak. Negyedórával a vége előtt továbbra is fej-fej mellett haladtak a csapatok, 21–21 volt az állás. A debreceniek folytatták az első 30 percben alkalmazott taktikát, támadásoknál többször is kapus nélkül mentek előre. Nyolc minutummal a vége előtt kezdett fölénybe kerülni a Győr, ekkorra már háromgólosra növelték előnyüket. A hazai publikum az utolsó percekben végig felállva tapsolta meg a DVSC játékosait. Az utolsó minutumra továbbra is háromgólos volt a zöld-fehérek, akik végül 28–25-re nyerték meg az összecsapást és ezzel együtt az NB I.-es bajnoki címet is.

A mérkőzés után mindkét együttes és szurkolótábor részéről elkezdődött az ünneplés, majd átadták a Győrieknek az aranyérmeket, a DVSC játékosainak nyakába pedig bronzérem került.

Forrás: Molnár Péter

Az éremátadásokat követően elbúcsúztatták a DVSC három távozóját: Kovács Annát, Csapó Kyrát és Fachinellot.

Arany Balázs