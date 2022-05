Megyei II. osztály 1-6. hely 5. forduló

Józsa SE – Létavértes SC 4–4 (2–2)

50 néző. Vezette: Puskás Z. (Török Cs., Bak P.)

Józsa: Goron B. – Papp R., Balogh T., Borbély I. (Berényi O.), Horváth R. (Iványi Á.), Iványi D. (Szabó M.), Bardi Á., Nagy J., Gubacsi-Wéber Á., Hamvas E., Fekete L. (Sperka L.). Vezetőedző: Szabó László

Létavértes: Fekete S. – Vónya P. (Mezei R.), Vida F. (Ferenczi J.), Demján J. (Biroga B.), Zurbó B., Pető Z., Papp Z., Mázló D., Ujvárosi M., Nagy K., Tóth L. (Czibere B.). Vezetőedző: Kontor Gábor

Gól: Nagy J. (4), ill. Zurbó B. (3), Ujvárosi M. Jók: senki.

Szabó László: Mivel a Megye I.-be már felkerültünk, így lélekben sajnos nem tudtunk úgy felkészülni erre a mérkőzésre, ahogy kellett volna. A játékunkat befolyásolta az is, hogy több sérültünk is volt a középpályán, azonban a nézők így is jó meccset láthattak.

Kontor Gábor: Nem éltettük az öt perces hosszabbítást, aminek a legvégén egy véleményes tizenegyessel egyenlített a Józsa. Ettől függetlenül egy nagyon jó mérkőzést játszottunk és gratulálunk a Józsának!

Polgár VSE – Légy Erős Sportegyesület 1–2 (1–1)

50 néző. Vezette: Vasziliu T. (Keczeli D., Petrika R.)

Polgár: Kovács Zs. – Rédai N. (Tóth K.), Vankó Z., Váradi Gy., Molnár D., Porkoláb D., Nagy L., Molnár G., Visegrádi P., Murák K., Vaszilkó A. Vezetőedző: Varga Gábor

Bestrong: Sáfár P. – Lénárt P., Bartók P., Molnár M., Radványi R., Magyar A., Dobi N., Tóth Z., Orosz P., Katona T., Párducz T. Vezetőedző: Sáfár László

Gól: Váradi Gy., ill. Orosz P., Lénárt P. Jók: mindenki, ill. mindenki.

Varga Gábor: Úgy gondolom, hogy teljes mértékben megnehezítettük a feljutást elérő Bestrong csapatának a sorsát, amelyhez gratulálok a játékosaimnak. Sok sikert kívánunk a Bestrongnak a megye első osztályban.

Köstner Tamás: A feljutás megvan, csütörtökön még küzdünk egyet a bajnoki címért.

A Hajdúhadházi FK – Ebesi S.B.K.E. mérkőzés elmaradt.

Megyei II. osztály 1-6. hely

1. Józsa SE 9 7 1 1 38–17 22

2. Bestrong 9 7 0 2 32-13 21

3. Polgári VSE 9 4 0 5 31–31 12

4. Létavértes SC 9 3 1 5 21-30 10

5. Hajdúhadházi FK 8 3 0 5 20–27 9

6. ESBE 8 1 0 7 16–40 3

Megyei II. osztály 7-12. hely 5. forduló

A Nyírmártonfalva SE – Konyári SE mérkőzés elmaradt.

Téglási VSE – NSC SE 0–0 (0–0)

50 néző. Vezette: Pál G. (Szilágyi Z., Dobos K.)

Téglás: Csizmár K. – Dufla D., Hernek P. (Gyönyörű T.), Szabó G. (Varga L.), Köblös L., Fejes I., Dobrán T., Sigér S., Beszeda M., Tóth Cs., Juhász M. Vezetőedző: Nagy Imre

NSC SE: Marton A. – Tóth I., Bajusz R., Oláh S., Farkas Á., Bodnár I., Bodnár M., Rapcsák L., Györfi Sz.(Magyar L.), Hegedüs I., Szabó Z. Vezetőedző: Magyar Lajos

Jók: Dufla D., Fejes I., Juhász M., ill. Marton A., Bodnár I., Bajusz R. Ifi: 7-1.

Nagy Imre: Nagy mezőnyfölényben játszottunk, de ha reggelig játszunk, akkor se rúgunk gólt”. A helyzeteket értékesíteni kellene.

Nem kis szerencsével, de egy pontot sikerült szereznünk.

Tiszacsegei VSE – Nádudvar SE 12–1 (7–0)

40 néző. Vezette: Gyarmati I.(Zámbó T., Balogh E.)

Tiszacsege: Baranyi Cs. – Nagy G., Jecs J., Budai B., Csernik J., Deli G., Simon Z., Rácz L., Balogh A., Kovács A., Simon N. Vezetőedző: Simon Zoltán

Nádudvar: Nagy P. – Barató G., Bodnár N., Székely Z., Cseke Zs., Puskás R., Jeges K., Szathmári Z., Makula E., Czidor R., Petrusz P. Vezetőedző: Gere Csaba

Gól: Deli G. (4), Csernik J. (2) Simon N. (3), Simon Z., Balogh A., Jecs J., ill. Cseke Zs. Jók: mindenki, ill. Puskás R., Kocsis G., Makula E. Ifi: 4-0.

Simon Zoltán később nyilatkozik.

Gere Csaba: Ilyen összeállításban - és fiatalon - még soha nem álltunk fel. Sajnos ez a csapat ennyire volt képes. Gratulálok az ellenfélnek, 100 százalékban kihasználtak minden adódó alkalmát.

Megyei II. osztály 7-12. hely

1. Nyírmártonfalva SE 8 7 1 0 25–8 22

2. Tiszacsegei VSE 9 4 1 4 26-19 13

3.Téglás VSE 8 3 3 2 20-15 12

4. NSC SE 9 3 2 4 15-22 11

5. Konyári SE 7 2 1 4 6-9 7

6. Nádudvar 9 1 2 6 9–28 5

Megyei II.osztály 13-18. hely 3. forduló

Görbeházi KSE – Blondy FC Esztár 3–1(1–0)

40 néző. Vezette: Tóth G. (Gulyás S., Kovács L.)

Görbeháza: Szilágyi K. – Toronyai L., Tóth A., Siket Gy. (Oláh P.), Szabó I., Ferge A. (Kiss K.), Fábián Sz., Ilyés Z., Kiss S. (Sándor M.), Pók D., Ronkovics S. Vezetőedző: Szolnoki Attila

Esztár: Gurzó B. – Mándi L., Sóvágó S., Vajas V., Gurzó M. (Kiss P.), Sándor D., Halász B., Szilágyi Cs., Tóth D., Kádár B., Bence I. Vezetőedző: Vajas Vera

Gól: Siket Gy., Toronyai L., Kádár B. (ög), ill. Halász B. Jók: Szabó I., Siket Gy., Toronyai L., Szilágyi Cs., Kiss S.

Szolnoki Attila: Megfelelő hozzáállás, kellő motiváció, jó játék mellett végig irányítottuk a mérkőzést. A látottak alapján megérdemelten tartottuk itthon a három pontot. Gratulálok csapatomnak, további sok sikert kívánok az Esztár együttesének.

Vajas Vera később nyilatkozik.

Hajdúdorog SE – Nagyrábé Petőfi SK 5-1

50 néző. Vezette: Lévai Z.(Papp J., Czinege T.)

Hajdúdorog: Kompár G. – Mondok D., Dálnoki Zs., Anga A., Pálóczi T., Kompár B., Franczel R., Percze N., Szabó Z., Pogácsás J., Szojka I. Vezetőedző: Szojka István

Nagyrábé: Jónás B. – Kaszás B., Sipos R., Kiss B., Szőke M., Kolompár D., Szabados M., Ötvös S., Mészáros I., Szőke A., Kovács A. Vezetőedző: Bende Tibor

Gól: Anga A., Kompár B., Franczel R., Szabó Z., Kacsó I., ill. Sipos R. Jók: mindenki, ill. senki.

Szojka István: Az első félidőben jól játszott csapatunk, a másodikat inkább hagyjuk. Gratulálok az ifi csapatnak a győzelemhez, továbbá az U9-es csapatnak a délelőtti tornán elért helyezésükhöz! Végülis sikeres napot tudhatunk magunk mögött.

Bende Tibor: Kár, hogy nem a második félidővel kezdjük a meccseket.

Megyei II. osztály 13-18. hely

1. Hajdúdorog SE 8 5 1 2 23–14 16

2. Blondy FC Esztár 8 5 0 3 21–14 15

3. Görbeháza KSE 8 4 1 3 24–22 13

4.Báránd KSE 7 2 2 3 16–15 8

5. Nagyrábé Petőfi SK 9 2 2 5 11–18 8

6. Nyíracsád Petőfi SE 8 2 2 4 15–27 8

Megyei II.osztály 19-21. hely 5. forduló

Debreceni Sport Club – Nyírlugosi Iskolai CSSE 1–1 (0–0)

40 néző. Vezette: Bendik T. (Nedeczky R., Nagy R.)

Debrecen: Fehér J. – Pocsai G., Kecskés J., Ocskó G., Seres P., Tóth B. (Pankotai L.), Lázár R., Dobrán Cs. (Kremniczki F.), Frida Gy., Szűcs B., Komlósi P. Vezetőedző: Nagy Róbert

Nyírlugos: Horváth A., Debreceni J., Debreceni Gy., Kiss R., Tóth Zs., Gerghel E., Juhos Gy., Maczó Cs., Pintye P., Küzmös Gy., Kardos K. (Káposztás D.). Vezetőedző: Juhos Gyula

Gól: Kremniczki F., ill. Debreceni Gy. Jók: senki, ill. mindenki. Ifi: 6-1.

Nagy Róbert: Azt hittem a múlt hét után már nincs lejjebb, de mindig van új a nap alatt. Jó pihenést kívánok minden csapatnak!

Juhos Gyula: Egyenlő erők harca, jó játékvezetés. Jó pihenést kívánok a debreceni csapatnak!

Megyei II.osztály 19-21. hely

1. Debreceni Sport Club 6 4 2 0 19-6 14

2. Nyírlugos 3 1 1 1 6-7 4

3. Földes KSE 5 0 1 4 7-19 1