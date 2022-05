A DEAC férfi futsalosai a Magyar Kupa fináléjában 8–4-re kaptak ki a Haladástól vasárnap este Kecskeméten. Jól kezdtek a hajdúságiak, viszont a zöld-fehérek a szünetre már 3–2-es előnnyel mehetett. A második húsz percben tovább nőtt a különbség, amelyet a végén csak kozmetikázni tudtak Rodrigo Coitoék, így 8–4-es vereségükkel ezüstérmet szereztek.

A döntő másnapján Elek Gergő, a DEAC edzője a Naplónak nyilatkozott. – Elég jól kezdtük a meccset, visszább húzódtunk a szokásosnál, kontrákra építkeztünk és ezeket sikerült gólra is váltani. Az első játékrészből még kiemelném a védekezésünket, kellően agresszívan léptünk ki a Haladás támadásainál, a kapott találatok pedig az ellenfél extra teljesítményre képes játékosait dicsérik. Fontos lett volna, hogy 2–2-vel menjünk szünetre, de sajnos a külső körülmények beleszóltak a végén, így a 3–2-es hátrány lelkileg megviselte a srácokat. A második húsz percben már a zöld-fehérek is biztosra mentek, a fiataljaikat nélkülözték, csak válogatott és légiós futsalosok kaptak lehetőséget náluk, beszögeztek minket a kapunk elé és gólokkal meg is tudtak lépni. Ekkor vetettem be az 5 a 4 elleni taktikát, ez be is jött, feljöttünk 6–4-re, a hajrában viszont belehibáztunk, így a szombathelyiek eldöntötték a lényegi kérdéseket – mondta.

A szakember arról is beszélt, hogy miként értékeli az egész sorozatbeli teljesítményüket. – Egy érett csapat benyomását keltettük, hiszen legyőztük a megyei rivális MVFC-t, magabiztosan mentünk tovább az Újpest ellen, csak mi találkoztunk két felsőházi gárdával a sorozat fináléjáig. Büszke vagyok a srácokra! Ráadásul ezeket a jó eredményeket több fiatallal a keretben értünk el – mutatott rá Elek Gergő.

A szezonnak azonban még nincs vége, jövő hét hétfőn ismét a Haladás lesz a DEAC ellenfele, de ezúttal az NB I. rájátszásában.

Arany Balázs