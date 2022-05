Fodor Antalék túlteljesítették a szezon előtti célkitűzésüket azzal, hogy hatodikként végeztek a bajnokságban.

A Debreceni Egyetem férfi röplabdacsapata pénteken este 3:1-re kikapott a Kecskemét együttesétől Debrecenben. Így eldőlt, hogy a három sikerig tartó párharc végeredménye 3–1-es összesített vendég sikert hozott, amellyel a cívisvárosiak a hatodik helyen zárták a 2021/2022-es idényt az Extraligában.

Az elmúlt napokban Fodor Antal, a DEAC vezetőedzője értékelte a szezonukat a Hajdú-bihari Naplónak. – Október közepén rajtolt az idei kiírás, a legfontosabb cél az volt, hogy együttesünk megőrizze az első ligás tagságát. Az őszi megmérettetéseken tapasztaltuk, hogy nehéz dolgunk lesz, hiszen a Dunaferrt ugyan megelőztük, de az előttünk állókhoz képest jelentős volt a lemaradásunk. Ennek egyik oka a két alapemberünk nyári távozása, Hubicska Patriké és Csizmadia Jánosé. Az ő hiányuk veszélybe sodorta a bennmaradásunkat a szezon első felét követően. Így a téli szünetben két légióssal erősítettük meg a keretünket, a kubai Gustavo Lazaróval és a brazil Rabel Williannel. Remekül beilleszkedtek a csapatba, már a próbajátékuk ideje alatt, illetve az is bebizonyosodott, hogy kettőjük képességei javítanak a játékunk minőségén – foglalta össze a szezon első felét a szakember.

Majd folytatta a tavaszi idényük alakulásával. – Az új igazolásaink egyre jobban beépültek a bajnoki találkozók alkalmával a keretbe, lendületet és erőt adtak az együttesnek. Ennek is köszönhetően jöttek bravúros eredmények, hiszen a Dunaferr legyőzése mellett vertük a Kistextet és a Kecskemétet is, így az alapszakaszt végül a hetedik helyen zártuk. A play offban a Kaposvárral találkoztunk, és elkezdtük a három sikerekig tartó párharcokat. A somogyiak egy jelentősen magasabb szintet képviselnek, nem véletlen lettek másodikak az alapszakaszban. Ennek ellenére sikerült meghúznunk az oroszlán bajszát, és egy győzelmet arattunk a saját pályájukon. A folytatásban a Kistexttel mérkőztünk meg, az már egy igazi erőfelmérő volt számunkra, ahol remekül vizsgáztunk, hiszen a lehető legrövidebb úton, 3–0-ra hoztuk a párharcot, amellyel az is eldőlt, hogy bennmaradtunk az első osztályban – nyilatkozta a vezetőedző.

Ezt követően az ötödik pozícióért szálltak harcba a debreceni röplabdások, az ellenfél pedig a Kecskemét alakulata volt. – Felcsillant számunkra az ötödik hely megszerzésére az esély, de sajnos nem állt mellénk a szerencse. Az első felvonás előtt begyulladt Gustavónak a foga, amelyet műteni kellett, így az első két mérkőzésen nem számíthattam rá. A párharc nyitányát a kecskemétiek nyertek, majd a másodikon sikerült a visszavágás. A harmadik találkozót mikor behúzta riválisunk, utána már a gárdával készült a kubai légiósunk, viszont megsérült Tóth András és Bagics Balázs is. Ettől függetlenül bizakodóak voltunk, meg akartuk fordítani az összesített állást. De ennyi hiányzót nem bírt el az együttesünk, így 3–1-re maradtunk alul, amellyel a hatodik helyet szereztük meg. Összességében elégedett vagyok az eredménnyel, messze túlszárnyaltuk az előzetes célunkat – mondta.

Végezetül Fodor Antal azt is elárulta, hogy miként tekint a következő szezonra. – Pozitív előjelekkel készülhetünk az előttünk álló idényre, hiszen már biztossá vált, hogy a kulcsjátékosaink, valamint a két légiósunk is velünk maradnak. Azt még nem tudjuk, hogy érkezik-e erősítés, de van rá reális esély. Június 15-ig még vannak edzéseink, mert nagyon hosszú lenne az idő a következő kiírásig, így próbáljuk formában tartani a játékosokat. A 2022/2023-as bajnokságra augusztus elején kezdjük a felkészülést, de a legtöbb sportolónk nyáron sem esik ki a formából, hiszen kezdődik a strandröplabdaszezon. A célunk változatlan marad, nem tudjuk, a riválisok miként igazolnak, így a realitás az, ha a bennmaradást tűzzük ki ismételten. De természetesen mindent megteszünk, hogy minél jobban szerepeljünk, szeretnénk meglepetést okozni – zárta gondolatait a mester.

A következő szezon október közepén indul, az erre való felkészülést pedig augusztus elsején kezdik az egyetemisták.

Arany Balázs