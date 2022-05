A DEAC-Tungsram kosárlabdázói hihetetlenül peches módon, 80–79-es vereséget szenvedtek a Szedeák együttesétől pénteken este, az idény utolsó hazai bajnokiján. A debrecenieknek ezzel tovább nyúlt a rossz sorozata, hiszen a középszakaszban eddig mind a hét mérkőzésükön kikaptak.

Az összecsapás után Berényi Sándor vezetőedző is csak kereste a szavakat. – Nehéz megszólalni, egyszer vezetett a Szeged: a legrosszabbkor. Elképesztő, hogy milyen szezonunk van, ez nem az első meccsünk, ami így megy el. A szurkolók tényleg újra mellénk álltak, ami a legfontosabb feladatunk volt. A srácok előtt le a kalappal, büszke vagyok rájuk, az eredmény rettentő bosszantó, mert szerettünk volna az utolsó hazai találkozón nyerni – mondta.

Az együttes kapitánya, Polyák László is letörten értékelt, ő is kiemelte, hogy csak egyetlen egyszer vezetett a Szedeák a találkozón: a legvégén. – Az első 35 percben jól játszottunk, a lepattanócsatát nem veszítettük el, a 23 assziszt is mutatja a jó csapatjátékunkat, a végére viszont kicsit felőröltek minket. Bosszantó, hogy a végjátékok nem jöttek össze a szezonban, úgy gondolom, minden energiát mozgósítottunk, egy balszerencsés eladott labda okozta a vesztünket. Gratulálok a Szegednek, nekünk pedig van még egy mérkőzésünk, ahol tudunk valamit mutatni – fogalmazott.

A Debreceni Egyetem kosarasai szerdán Kaposvárra látogatnak, a becsületgyőzelmen kívül tétje már nem sok lesz a meccsnek Berényi Sándorék számára, hiszen már biztos, hogy a tizedik helyen végeznek, így idén a DEAC nem lép pályára a rájátszásban.

BA