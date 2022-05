Naponta többször felrobbant a Duna Aréna, és lázban égett a Margit-sziget, ahol a vízilabdázóink játszottak. Minden egyes helyszínen telt ház volt, emellett nagyon sok szurkoló figyelte az eseményeket Balatonfüreden is, hiszen öt évvel ezelőtt a magyar tengerben küzdöttek meg egymással a világ legjobb nyílt vízi úszói. Idén újra hazánk ad otthont az öt vizes sportág nemzetközi küzdelmeinek, a helyszínek a Duna Aréna, a Hajós Alfréd Uszoda, a Lupa-tó, Debrecen és Szeged lesznek – emlékeztet a Nemzeti Sport digitális kiadása.

Három-öt érmet remél a kapitány

– Az elmúlt másfél évtizedben jócskán el voltunk kényeztetve, bár azért tudunk olyan időszakot említeni, amikor csak egy-egy úszónk szerepelt kiugróan, hiszen például Sydney-ben egyedül Kovács Ági szerzett érmet, míg Pekingben Cseh László volt a zászlóvivő – mondta el Sós Csaba, a magyar úszóválogatott szövetségi kapitánya. – Nem magyarázni szeretném a tokiói bizonyítványt, még csak azt sem akarom éreztetni, hogy savanyú a szőlő, de azért Japánban volt három olyan negyedik helyezésünk Kapás Boglárka, Kenderesi Tamás és Verrasztó Dávid révén, amelyikből könnyen lehetett volna érem, mi több, én magam is dobogóra vártam ezt a három úszót. Hogy hogyan szerepelünk az újabb hazai vébén, meglátjuk, nem sorolnám a meglepetés kategóriájába, ha három-öt éremmel zárnánk a világbajnokságot – árulta el várakozásait. – Egy hazai rendezésű világbajnokság természetesen mindig más, itt minden örömforrás tízszeresen hat ránk, ráadásul míg máshol tapsolnak és éljeneznek, itt felrobban az uszoda. Az utazás és az akklimatizáció szerencsére ilyenkor nem terhel minket, ez feltétlenül előny, és az sem hátrány, hogy ezekben a napokban előtérbe kerül a sportágunk. Én szeretem a hazai rendezésű versenyeket, szeretem, ha éltetik az úszóinkat, ha megtapsolják őket, mert az országos bajnoksággal ellentétben, ahol a szereplőválogatás zajlik, itt már bizony ki kell állni a színpadra, és meg kell mutatni mindent – fűzte hozzá.

Egy fokkal feljebb lépne a férfi csapat

Öt évvel ezelőtt a férfi vízilabda-válogatott a döntőig menetelt, ott azonban a horvátok megállították a mieinket. Märcz Tamás szövetségi kapitány lényegében azon a tornán mutatkozott be a válogatott élén, mondhatjuk, meglehetősen jól.

– Úgy tűnik, tradíció lesz abból, hogy az olimpiai ciklus hazai rendezésű világbajnoksággal indul – mondta Märcz Tamás, a férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya. – A viccet félretéve, az olimpia után mindig átalakul a válogatott, nemcsak a miénk, hanem a többi is, ugyanakkor a hazai szereplés egyben felelősséget is jelent. Ettől függetlenül igyekszem a pozitív oldaláról nézni a tornát, akárcsak öt évvel ezelőtt, hiszen életre szóló élményt jelent nagyszerű körülmények között, hazai közönség előtt szerepelni.

A felkészülés egészen rövid lesz, hiszen még tart a bajnokság fináléja, és a Bajnokok Ligája nyolcas döntője is hátravan, amelyben a Ferencváros és a Pro Reccót erősítő Zalánki Gergő is érdekelve van. Az olimpiai bronzérmes csapatból hárman már biztosan nem lesznek ott a tizenhármas keretben, így aztán kinyílt az ajtó a fiatalok előtt. – Az a célunk, hogy a legjobb fiataloknak legyen lehetőségük megmutatniuk magukat. Két világversenyünk is lesz a nyáron, de az Európa-bajnoksággal csak a világbajnokság után foglalkozom. A játékosok, a stáb és én magam is várakozással telve várom a hazai vébét, nagy lehetőségnek tartom, hogy nagyot alkossunk. Sokunkban maradt hiány­érzet az öt évvel ezelőtti, egyébként nagy eredménynek számító ezüstérem miatt, itt a lehetőség javítani a helyezésen – fogalmazott Märcz Tamás.

A női válogatott célja a dobogó

A női vízilabda-válogatott csalódásként érte meg a 2017-es világbajnokságot: a magyar lányok menetelését a negyeddöntőben Kanada állította meg, így végül csak az 5. helyet tudták megszerezni. A mostani azonban már egy másik csapat. Ennek a gárdának a magja Európa-bajnoki bronzérmes lett a Duna Arénában, és Olaszországot a saját medencéjében legyőzve jutott ki az olimpiára, ahol történelmi bronzérmet nyert, miközben minden ellenfelet megvert legalább egyszer.

A fiatalítás a női válogatottra ugyanúgy igaz, mint a férfira. Bíró Attila szövetségi kapitány ezzel kapcsolatban annyit mondott, reméli, hogy az újonnan érkezők hasonlóképpen mutatkoznak be, mint 2017-ben Gurisatti Gréta vagy Szilágyi Dorottya. A cél és a prioritás egyértelmű: noha lesz még a nyáron világligadöntő és Európa-bajnokság, a hazai vb mindent visz.

– Tudjuk, hogy nem mi vagyunk a legjobb együttes a világon, az olimpia is bizonyította, hogy vannak nálunk jobbak. Ugyanakkor ahogy azt az olimpián is láthattuk, egy-egy meccsen bárkit képesek vagyunk megverni, még a nálunk magasabban kvalifikált és jobb csapatokat is – tette hozzá a női vízilabda-válogatott kapitánya az nso.hu-nak.