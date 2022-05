A DVSC az OTP Bank Liga 32. fordulójában a Puskás Akadémiát fogadja a Nagyerdei Stadionban szombat délután. A bajnoki hajrában igazán sűrű a menetrend, a csapatok hét napon belül háromszor lépnek pályára. A debreceniek az elmúlt hétvégén a Fehérvártól kaptak ki 3–0-ra, majd kedden a Mezőkövesd vendégeként győztek 1–0-ra, amellyel bebiztosították következő szezonbeli elsőligás tagságukat. A felcsútiak egy hete a mezőkövesdieket múlták fölül 3–1-re, szerdán pedig az MTK otthonában játszottak 0–0-s döntetlent.

A találkozó előtt Tischler Patrik, a debreceniek csatára nyilatkozott a Naplónak. – A legfontosabb célt, a bennmaradást elértük. A hétvégi bajnoki felszabadult játékot hozhat, de természetesen hazai közönség előtt a győzelemért megyünk. Ezúttal viszont nagyobb nyomás nélkül – mondta. Szót ejtett arról is, hogy milyen érzés december után ismét a kezdőcsapat tagjának lenni.

– Plusz motiváció volt, hogy ismét bizonyíthattam, úgy gondolom, nem is teljesítettem rosszul. Szerencsére meg tudtuk nyerni a meccset, amely végül bebiztosította a bennmaradásunkat – mondta.

Joan Carrillo, a DVSC vezetőedzője is beszélt a várakozásairól. – Nagyon örülök, hogy elértük a célunkat, A folytatásban is szeretnénk minél jobb eredményeket elérni, de emellett a fiataloknak is több teret biztosítanánk. Remélem, sikerül olyan teljesítményt nyújtanunk a hétvégén, amellyel szépen búcsúzhatunk a közönségünktől.

A meccset szombaton 14 óra 45 perctől rendezik.

AB