A tények OTP Bank Liga 32. forduló DVSC–Puskás Akadémia 1–1 (1–0) Debrecen, Nagyerdei Stadion, 3621 néző. Vezették: Berke B., Bornemissza N., Medovarszki J. DVSC: Gróf – Baranyai, Deslandes, Pávkovics, Korhut, (Ferenczi, 66.) – Bódi, Da. Babunszki, (Dzsudzsák, 75.), Baráth, Bényei, (Varga, 66.), Bévárdi, (Soltész, 87.) – Do. Babunszki, (Rácz, 75.). Vezetőedző: Joan Carrillo Puskás Akadémia: Markek – Szlonoki, Stronati, Spandler, Nagy, (Deutsch, 87.) – Slagveer, (Skribek, 46.), Van Nieff, Urblik, (Corbu, 46.), Favorov, Baluta, (Komáromi, 80.) – Zahedi, (Kozák, 41.). Vezetőedző: Hornyák Zsolt Gólok: 1–0 Bódi 34., 1–1 Favorov 63. Mesterszemmel Joan Carrillo: Jól kezdtük a mérkőzést, az első félidőt végig kontrolláltuk, sőt, gólt is lőttünk. Szünet után sem játszottunk rosszul, de túl sok pontrúgáshoz jutott a Puskás, és egyik ilyen alkalmat kihasznált. Ambiciózusan futballoztunk, a cserék is jól szálltak be. Hornyák Zsolt: Sajnos nem sikerült győznünk, ráadásul Zahedi lábtörést szenvedett. Több nagy lehetőségünk is volt, de ismét kihagytuk a ziccereket.