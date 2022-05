A két szakemberrel a DEAC klubhonlapja készített rövid interjút a szerződéshosszabbítás kapcsán.

Milyen érzés volt szignálni az újabb egyéves kontraktust?

György József: Jó érzés, elsősorban a tudat, hogy továbbra is számítanak a munkámra. Egyébként napi rendszerességgel dolgozunk a juniorokkal, azon túl kollégáimmal együtt elsősorban a 2022-23-as felnőttcsapat felépítésével foglalkozunk. Jelenleg a munka kellős közepén tartunk, de összességében nem állunk rosszul.

Lehet már valami biztosat tudni a jövő szezon csapatáról?

György József: Lehet, de a játékosok bejelentésének még messze nincs itt az ideje, még nem tartunk ott. Más csapatoknál is cserélődnek a játékosok, a mi dolgunk az, hogy a számunkra leginkább megfelelő sportolókat próbáljuk ide vonzani. A megtartásra, illetve a vásárlásra fordítható keret nyilván véges, az anyagi lehetőségek behatárolják, melyik „polcon” lehet kutakodni. Minden profi játékos a legjobb áron szeretné „eladni magát”, a mi gondunk, hogy egyeztessük az igényeket a lehetőségekkel. Ez mindig nagyon nehéz folyamat, sokszor nem is elsősorban rajtunk múlik a döntés.

Mi a véleményed az Magyar Jégkorong Szövetség által nemrég bevezetett pontrendszerről?

György József: Véleményem szerint megnyitja a légiós korlátot, és elképzelhető, hogy a magyar játékosok még nehezebben tudnak majd érvényesülni. Nehéz megmondani, hogy ténylegesen milyen hatása lesz.

Kecskeméti Áron is elárulta, milyen érzésekkel ragadott tollat, amikor aláírta szerződését.

Kecskeméti Áron: Azért hosszabbítottam, mert büszke vagyok arra, hogy része lehetek a csapat közösségének, és nagyon jól érzem itt magamat. Leginkább annak örülök, hogy eddig még mindig sikerült megtalálni a motivációt, ami előre visz. A célom nem más, mint elősegíteni, hogy a srácok továbbra is az eddigiekhez hasonló sikereket érjenek el. A csapatépítés most a legfontosabb, hiszen ezen múlik az egész következő szezon. Jelenleg ezen ügyködünk Józsi bácsival, Fodor Andrással és Fucskó Tomival együtt, és nagy öröm, amikor sikerül egy-egy jó hokist megszerezni. Optimista vagyok, a keret kb. 60 százalékban késznek tekinthető, bár elöl és hátul is vannak „lyukak”, de a munkát eddig időarányosan sikerült elvégezni.

Mit vársz a következő idénytől?

Kecskeméti Áron.: Abban reménykedem, hogy sikeresek leszünk, és olyan sorozatok döntőjébe is oda tudunk érni, ahová mindeddig nem sikerült. Részemről a továbbiakban is szívesen vállalok minden feladatot, melyeknek megoldása a csapatot jó eredményekhez segíti.