Két nappal a vasárnapi hazai diadalt követően kedden idegenben is legyőzte az Agrofeed Széchenyi Egyetem Győri KC gárdáját a DEAC U23-as csapata, ezzel óriási bravúrt végrehajtva megszerezte az NB I./B zöld csoportjának bronzérmét – számolt be a klub honlapja. Andjelko Mandics legénysége fordulatos csatában ezúttal három ponttal kerekedett felül Rába-parti riválisán, így a párharc – és az egész szezon tükrében is – teljesen megérdemelten állhatott fel a dobogóra.

Kinevették volna

Ha valaki azzal az elmélettel állt volna a debreceni fiatalok elé 2021 nyarán, hogy az új idényben már a bajnoki érmek egyikéért fognak küzdeni, Balázsi Somáék előbb bizonyára kinevették volna az illetőt. A tavalyi szereplés ugyanis nem szolgáltatott okot az optimista jövőkép prognosztizálására, a fehér-feketék ugyanis kieső helyen zárták a 2020–21-es kiírást.

Az új vezetőedző, Andjelko Mandics szárnyai alatt azonban hatalmasat fordult a világ a srácokkal, akik hétről hétre szebbnél szebb győzelmeket arattak az alapszakaszban, és csont nélkül kvalifikáltak a rájátszásba. A hajdúságiak aztán a legjobb nyolc között impozáns játékkal búcsúztatták a Vásárhelyi Kosársulit, amivel már be is teljesítették az egy évvel ezelőtt még őrültségnek hangzó víziót.

Az elmúlt hetekben aztán elképesztő balszerencsehullám sújtotta a hajdúságiakat; sorra sérültek meg, és szorultak az oldalvonalon kívülre kulcsembereik. Ennek a legnagyobb álom, a finálé látta kárát, de az áhított medál is veszélybe került. Neuwirth Bencéék ezzel szemben egy pillanatra sem adták fel a reményt, mi több, tartalékos kerettel is behúzták az eddig mumusnak bizonyuló Győr elleni bronzcsata nyitó-, majd második felvonását is.

Andjelko Mandics leginkább a tanítványai miatt örült a sikernek: – Gratulálok a csapatomnak, ez egy jó szezon volt. Megemelem a kalapom a Győr előtt is, mindkét oldalon akadtak hiányzók, de ez a vége felé benne van. Ez egy hatalmas előrelépés a tavalyi szezonhoz képest. A srácok nagyon jók, szorgalmasak, és miattuk örülök a legjobban ennek – nyilatkozta a szakember.

HBN